Вышел фанатский трейлер фильма "Киберпанк 2077: Джонни Сильверхенд" с Марго Роби и Киану Ривзом

Фанаты культовой игры Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED с нетерпением ждут новой информации о предстоящей экранизации истории. Слухи о сюжете возможного фильма или сериала по игре циркулируют уже давно, и недавно в сети появился фанатский трейлер, подогревший интерес к предстоящему проекту еще больше.

Фан-трейлер, созданный KH Studio, представляет собой впечатляющую поделку, смонтированную из кадров игры, фильмов "Джон Уик" и "Матрица: Воскрешение". В нем Киану Ривз предстает в образе Джонни Сильверхенда, а Марго Робби играет главную героиню Ви.

Стоит отметить, что это лишь работа энтузиастов, не имеющая отношения к официальным планам CD Projekt RED.

В октябре 2023 года студия подтвердила сотрудничество с Anonymous Content ("Выживший", "Мистер Робот") над проектом по мотивам игры. Предполагается, что это будет "совершенно новая история" в мире Cyberpunk 2077, а сценарий уже находится в разработке.

Хотя CD Projekt RED не уточняет формат адаптации (фильм или сериал), известно, что она будет с живыми актерами. Участие Киану Ривза или Идриса Эльбы, сыгравших в игре, маловероятно, но их камео не исключено.

Ожидается, что премьера экранизации Cyberpunk 2077 состоится не раньше 2027 года. Точная дата релиза и формат проекта пока остаются в секрете.