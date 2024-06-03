Вышел фанатский трейлер фильма "Киберпанк 2077: Джонни Сильверхенд" с Марго Роби и Киану Ривзом

Фанаты культовой игры Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED с нетерпением ждут новой информации о предстоящей экранизации истории. Слухи о сюжете возможного фильма или сериала по игре циркулируют уже давно, и недавно в сети появился фанатский трейлер, подогревший интерес к предстоящему проекту еще больше.
Фан-трейлер, созданный KH Studio, представляет собой впечатляющую поделку, смонтированную из кадров игры, фильмов "Джон Уик" и "Матрица: Воскрешение". В нем Киану Ривз предстает в образе Джонни Сильверхенда, а Марго Робби играет главную героиню Ви.
Стоит отметить, что это лишь работа энтузиастов, не имеющая отношения к официальным планам CD Projekt RED.
В октябре 2023 года студия подтвердила сотрудничество с Anonymous Content ("Выживший", "Мистер Робот") над проектом по мотивам игры. Предполагается, что это будет "совершенно новая история" в мире Cyberpunk 2077, а сценарий уже находится в разработке.
Хотя CD Projekt RED не уточняет формат адаптации (фильм или сериал), известно, что она будет с живыми актерами. Участие Киану Ривза или Идриса Эльбы, сыгравших в игре, маловероятно, но их камео не исключено.
Ожидается, что премьера экранизации Cyberpunk 2077 состоится не раньше 2027 года. Точная дата релиза и формат проекта пока остаются в секрете.
Просто совместили моменты из фильмов и игры. Выглядит так себе, сразу видно, что показаны разные вселенные ))
Почему эти дерьмоподелки всегда в трендах Ютуба? Просто же нарезали фрагменты и склепали под музыку. Тут работы на полчаса в видеоредакторе. Остановите планету, я сойду.
Потому что больше нечего трендеть
Из всего деньма которое есть на Ютубе,этот жанр не самый пахучий.Бывают интересные вещи мелькают,которые уже более замороченные.
Тьфу, я думал с дипфейком сняли сами чего-то, а тут нарезка из Джона Уика...
Ещё фильм: "Судья Дредд" с Карлом Урбаном использовался.
Какая же хрень...
кринжатина ))))))
Слишком халтурно получилось. Могли бы и больше усилий приложить.
С каких пор культовая? И с каких пор былинные провалы у нас культовыми становятся? // Александр Ковалёв
Когда 2077 вдруг стал провалом?
ну например джони мнемоник, с тем же самым киану
фильм очень холодно был встречен, а сейчас это нихренасе культ
кстати возможно что джони мнемоник это приквел к саберпуку // Евгений Черномазов
Может когда игра в считанные дни растеряла 90% активной аудитории? Может когда игру с продаж сняли из за технического состояния? Может когда акции разработчика дно пробили после дырявого релиза? Может когда Ивински извинялся за качество игры не забыв набить карманы премиальными выплатами? Может когда игра оказалась сломанным куском когда с неработающей вариативностью, пустым открытым миром и средним сюжетом, посредственными побочными квестами и однотипными ментовскими активностями?
Где-то вот в этих моментах как раз успела провалом стать, примерно в день релиза
Культовыми считаются те игры, которые не теряют своей популярности через года, либо же являются зародителями жанра (поджанра). Некоторые в культовые относят игры, которые завоевали условную награду GoTY, либо же даже удостоились менее громких наград. Хочется вам того, или же нет, но cyberpunk попадает по нескольким критериям
Ну да... Мнемоник же был рокером с дуба рухнувшем по характеру. -По любому приквел.