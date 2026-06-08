Вышел Judy Love Messages - большой русскоязычный мод на расширение романтических отношений с Джуди в Cyberpunk 2077

Если вы любите Джуди, всегда хотели большего от её романа и готовы погрузиться в него с головой - вам подарок.

Это очень большое эксклюзивное расширение уже существующего романа с Джуди, делающее его максимально глубоким, атмосферным и проработанным через живую переписку и другие фичи.

3900+ сообщений

150+ развёрнутых диалогов

120+ фотографий

Контент 18+

Важные личные инфо-чипы

Кросс-контент с другими модами и многое другое.

Мод создавался больше года. Первый анонс был тут.

Доступная версия 1.0 только для Ви-мужчины.