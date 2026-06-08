Вышел Judy Love Messages - большой русскоязычный мод на расширение романтических отношений с Джуди в Cyberpunk 2077

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можно ей там с ноги втащить? если да то качаю 100%. даже игру заново начну
А об лор игры мы ноги будем вытирать 😁
Давайте с Мередит Стаут;)
А смысл? Это ж максимально убогий персонаж - соевая феминистка с мышлением ох*ревшей от безнаказанности малолетки, которую еще не прирезали исключительно волею сюжета. Еще и любительница ножниц. (То бишь психбольная)
Лучше бы реально роман с Мередит расширили. Та хоть и тварь, но у неё хотя бы не вата вместо мозгов.
Вообще тема любви " на грани" это хорошо , учитывая что гг осталось недолго , думаю такте отношения ощущались бы ярче всего , но не с Джуди которая вконце сваливает в закат , это уже совсем депрессивно получается , хотя о вкусах не спорят , мне больше по душе финал со штурмом арасаки в соло и дальнейшая "реинкарнация " Джони- так оба персонажа получают развитие и тело Ви не пропвдает зря, на втором месте пусть и сказочный финал ,но все же самый оптимистичный - уехать из найт сити с Панам.