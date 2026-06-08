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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 275 оценок

Вышел Judy Love Messages - большой русскоязычный мод на расширение романтических отношений с Джуди в Cyberpunk 2077

Trickadatry Trickadatry

Если вы любите Джуди, всегда хотели большего от её романа и готовы погрузиться в него с головой - вам подарок.

Это очень большое эксклюзивное расширение уже существующего романа с Джуди, делающее его максимально глубоким, атмосферным и проработанным через живую переписку и другие фичи.

  • 3900+ сообщений
  • 150+ развёрнутых диалогов
  • 120+ фотографий
  • Контент 18+
  • Важные личные инфо-чипы
  • Кросс-контент с другими модами и многое другое.

Мод создавался больше года. Первый анонс был тут.

Доступная версия 1.0 только для Ви-мужчины.

Релизы
18
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
malars0

можно ей там с ноги втащить? если да то качаю 100%. даже игру заново начну

19
Giggity
Доступная версия 1.0 только для Ви-мужчины.

А об лор игры мы ноги будем вытирать 😁

9
Lvinomord

Давайте с Мередит Стаут;)

9
anarhyst737

А смысл? Это ж максимально убогий персонаж - соевая феминистка с мышлением ох*ревшей от безнаказанности малолетки, которую еще не прирезали исключительно волею сюжета. Еще и любительница ножниц. (То бишь психбольная)
Лучше бы реально роман с Мередит расширили. Та хоть и тварь, но у неё хотя бы не вата вместо мозгов.

4
Sivispacempb

Вообще тема любви " на грани" это хорошо , учитывая что гг осталось недолго , думаю такте отношения ощущались бы ярче всего , но не с Джуди которая вконце сваливает в закат , это уже совсем депрессивно получается , хотя о вкусах не спорят , мне больше по душе финал со штурмом арасаки в соло и дальнейшая "реинкарнация " Джони- так оба персонажа получают развитие и тело Ви не пропвдает зря, на втором месте пусть и сказочный финал ,но все же самый оптимистичный - уехать из найт сити с Панам.

1
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