Вышел мод для Cyberpunk 2077, который делает Найт-Сити более "живым"

Для Cyberpunk 2077 вышло большое бесплатное дополнение, которое расширяет возможности взаимодействия с жителями Найт-Сити: теперь можно нанимать NPC в качестве союзников, вызывать случайных прохожих на бой или даже провоцировать столкновения с полицией.

Этот фанатский проект — очередной пример того, как преданное сообщество моддеров продолжает развивать научно-фантастическую RPG от студии CD Projekt RED. На протяжении многих лет энтузиасты создают модификации, которые дополняют активности в открытом мире и делают поведение его обитателей более реалистичным. Новый мод нацелен на то, чтобы сделать повседневные встречи в игре более осмысленными, предлагая главному герою (Ви) новые способы взаимодействия с горожанами.

Модификация «Immersive NPCs», созданная пользователем Adriansito, добавляет в Cyberpunk 2077 шесть новых способов взаимодействия с окружающими: «Разговор» (Talk), «Флирт» (Flirt), «Провокация» (Provoke), «Успокоение» (Calm), «Вызов» (Challenge) и «Прощание» (Goodbye).

Дополнение не требует открытия отдельных диалоговых окон или специальных меню — все функции интегрированы непосредственно в существующую систему взаимодействия и поддерживают управление как с клавиатуры, так и с геймпада.

Например, функция «Разговор» позволяет Ви поприветствовать прохожих. Прохожие ответят репликой, не прерывая своего движения и не меняя отношения к игроку.

С помощью «Флирта» можно убедить NPC стать вашими спутниками (этот процесс состоит из двух этапов). Таким образом, Ви может завербовать даже бывших врагов, которые будут сражаться на его стороне. Правда, полицейских таким образом привлечь на свою сторону не получится.

Функция «Провокация» позволяет намеренно вывести персонажа из себя, причем последствия зависят от того, кто стал целью: обычные горожане могут испугаться и убежать или сдаться, а вот враги и полицейские, скорее всего, ответят агрессивно и вступят в бой. Вариант «Спокойствие» (Calm) позволяет погасить конфликт, а опция «Вызов» (Challenge) дает возможность вступить в нелетальный боксерский поединок с NPC — в том числе с завербованными спутниками, — благодаря чему можно заработать дополнительные эдди.

Наконец, вариант «Прощание» (Goodbye) позволяет Ви отпустить спутников и восстановить их принадлежность к фракции.

Как сказано в описании мода: «Общайтесь с городом. Флиртуйте с кем следует. Провоцируйте тех, с кем лучше не связываться».

Мод Immersive NPCs уже получает обновления

С момента выхода модификации для Cyberpunk 2077 она получила несколько обновлений: появились новые варианты диалогов, улучшились механики взаимодействия с напарниками, а также были исправлены ошибки, возникавшие при скрытных устранениях противников.

Некоторые игроки сообщали о вылетах и проблемах с управлением при использовании контроллера, однако автор мода под ником Suprt132 оперативно отреагировал, пообещав выпустить обновления, которые устранят основные неполадки.

Стоит отметить, что новые варианты взаимодействия не распространяются на торговцев, сюжетных персонажей, детей, а также на NPC, которые находятся без сознания или мертвы. Тем не менее, подобная проработка деталей, вероятно, и стала причиной того, что на момент написания статьи мод Immersive NPCs набрал уже более 7600 уникальных загрузок.

Также имейте в виду, что для корректной работы мода на ПК потребуется установить ряд дополнительных компонентов, включая Cyber Engine Tweaks, RED4ext и V Voice Framework.