Вышел официальный тизер-трейлер 2 сезона Cyberpunk: Edgerunners

Создатели аниме-хита Cyberpunk: Edgerunners наконец-то порадовали фанатов первым трейлером второго сезона. Премьера продолжения нашумевшего сериала состоится осенью 2026 года. Ожидается, что новые серии появятся на платформе в период с сентября по ноябрь, хотя точная дата пока держится в секрете.

Новый сезон - это полностью самостоятельная история с новой командой персонажей, которая погрузится в самые темные и опасные уголки Найт-Сити. Создатели обещают максимально жесткий и безжалостный взгляд на мир будущего, где выживают только самые хитрые и беспощадные. Netflix уже раскрыл подробности о четырех главных героях через социальные сети и при участии контент-креаторов.

Уик Кингсли - ветеран-эджраннер, который "ныне живёт в тени своей былой славы".

- ветеран-эджраннер, который "ныне живёт в тени своей былой славы". D - нетраннер из Змеиной Нации, который "охотится на убийцу, истребившего его клан".

- нетраннер из Змеиной Нации, который "охотится на убийцу, истребившего его клан". Роман Каракс - самый молодой в группе, "кинофил в поисках настоящих историй в городе, который променял кино на брайндансы".

- самый молодой в группе, "кинофил в поисках настоящих историй в городе, который променял кино на брайндансы". Талия Янг - персонаж с корпоративным прошлым и связями с бандой «Мальстрем», чьё "сердце принадлежит хрому и насилию".

За производство снова отвечают CD PROJEKT RED и легендарная студия TRIGGER. Режиссерское кресло занял Кай Икараси (работал над первым сезоном и SSSS.Gridman). Главным дизайнером выступил Итиго Канно (Promare, Cyberpunk: Edgerunners), а шоураннером, сценаристом и продюсером стал обладатель премии "Хьюго" Бартош Штыбор.