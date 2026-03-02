Xbox намекает на скорое появление Cyberpunk 2077 в Game Pass

Официальный аккаунт Xbox Game Pass опубликовал новый пост, который намекает на скорое появление Cyberpunk 2077 в Game Pass.

Xbox добавляет новые игры в Game Pass каждый месяц. Иногда в линейку входят небольшие инди-игры. В других случаях это крупные AAA-проекты. Похоже, что Cyberpunk 2077 может стать следующим крупным дополнением к сервису.

Подсказка исходит непосредственно от Xbox. Официальный аккаунт Game Pass поделился изображением, которое выглядит как постановочное внутреннее электронное письмо, отправленное сотрудникам о предстоящих играх, которые будут добавлены в библиотеку. На первый взгляд, оно выглядит обычным. Но несколько деталей бросаются в глаза.

Письмо начинается со строки: «Проснись, команда социальных сетей». Это сразу же привлекло наше внимание, поскольку звучит очень похоже на культовую фразу Джонни Сильверхэнда из Cyberpunk 2077: «Проснись, черт возьми, самурай!»

В этом же сообщении есть ещё одна подсказка. Одна строка гласит: «Это последнее предстоящее дополнение тоже будет очень хорошим», при этом буква «v» выделена жирным шрифтом. Для тех, кто играл в Cyberpunk 2077, V — это имя главного героя, и выделение жирным шрифтом одной буквы выглядит намеренным.

Это не первый раз, когда Xbox таким образом намекает на добавление игры в Game Pass. Ранее компания намекала на Kingdom Come: Deliverance 2, используя похожий стиль подсказок в социальных сетях, прежде чем официально объявить о е` включении в следующую линейку игр. Если Cyberpunk 2077 действительно пополнит библиотеку, это станет одним из самых значительных дополнений за последние месяцы.