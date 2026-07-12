"Я бы купил не раздумывая": фанаты вновь призывают CD Projekt RED выпустить новое DLC для Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 переживает новую волну популярности. После недавней распродажи, анонса второго сезона аниме Cyberpunk: Edgerunners и коллаборации с Wuthering Waves игра показала лучший онлайн в Steam за последние три года, вновь превысив отметку в 100 тысяч одновременных игроков.

На фоне этого многие поклонники вновь обратились к CD Projekt RED с просьбой пересмотреть прежнее решение и выпустить ещё одно крупное дополнение для игры. В социальных сетях и на Reddit (тема получила 12 тыс голосов) пользователи пишут, что с удовольствием заплатили бы за новый сюжетный контент:

Да, нам понадобится второе DLC, CDPR. Честно говоря, вам нужны деньги, так что выпустите DLC, чтобы мы могли дать вам больше денег!

Это плевок в лицо, что The Witcher 3 получит ещё одно DLC. Всем фанатам Ведьмака, читающим это, я не ненавижу игру за это, но почему 11-летняя игра с кучей DLC до сих пор получает что-то новое, а более новая игра — нет? Я очень хотел бы, чтобы они пересмотрели часть вырезанного контента и добавили его в виде DLC.

Я как раз заканчиваю своё первое прохождение. Прохожу на 100%, примерно 220 часов. Это невероятно. Новое DLC разрушило бы мои планы перейти к прохождению игр из моего списка, но я бы согласился в мгновение ока.

Другие отмечают, что в Найт-Сити осталось немало незавершённых сюжетных линий — от мистера Голубоглазого и противостояния корпораций до конфликтов с раффенами и новых историй о Медтехе и Миитехе.

Однако вероятность такого сценария крайне мала. Ранее CD Projekt RED неоднократно заявляла, что Phantom Liberty станет единственным крупным сюжетным дополнением для Cyberpunk 2077. Основная команда уже переключилась на разработку Cyberpunk 2 (Project Orion), а также следующей части серии The Witcher.

Тем не менее нынешний всплеск интереса показывает, насколько сильно изменилась репутация Cyberpunk 2077. После проблемного релиза в 2020 году игра сумела вернуть доверие игроков благодаря многочисленным обновлениям, патчу 2.0 и дополнению Phantom Liberty, а теперь переживает очередной подъем популярности.