Ядерное сердце Догтауна на новом арте Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

CD Projekt RED вновь погружает нас в антиутопическую атмосферу ожидаемого расширения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, чтобы дать нам возможность полюбоваться «ядерным сердцем» Догтауна.
В арте CDPR переносят нас на стадион, чтобы полюбоваться разобранным останками AeroZep, гигантского транспортного самолета, потерпевшего крушение в этом районе. Жители Догтауна используют мощную атомную электростанцию AeroZep для питания всего района и тем самым увеличивают мощь военачальников, контролирующих этот забытый уголок Найт-Сити.
Стадион, внутри которого скрывается реактор AeroZep, должен стать одним из самых важных этапов путешествия, которое нам предстоит пройти, начиная с 26 сентября, с запуском Cyberpunk 2077 Phantom Liberty на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
А почему теперь с 29 сентября, а не с 26?
Потому что это качественные новости на пг.
кибербульбулятор?
Если его не дадут взорвать, DLC будет курам на смех.
Больше похоже на какую-то кучу пшекского гомна.
Сам то понял, что высрал?