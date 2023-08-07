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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 11 807 оценок

Ядерное сердце Догтауна на новом арте Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

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monk70
Новости

CD Projekt RED вновь погружает нас в антиутопическую атмосферу ожидаемого расширения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, чтобы дать нам возможность полюбоваться «ядерным сердцем» Догтауна.

В арте CDPR переносят нас на стадион, чтобы полюбоваться разобранным останками AeroZep, гигантского транспортного самолета, потерпевшего крушение в этом районе. Жители Догтауна используют мощную атомную электростанцию AeroZep для питания всего района и тем самым увеличивают мощь военачальников, контролирующих этот забытый уголок Найт-Сити.

Стадион, внутри которого скрывается реактор AeroZep, должен стать одним из самых важных этапов путешествия, которое нам предстоит пройти, начиная с 26 сентября, с запуском Cyberpunk 2077 Phantom Liberty на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
DAJIekceu

А почему теперь с 29 сентября, а не с 26?

0
wianewa

Потому что это качественные новости на пг.

3
YoungZim

кибербульбулятор?

0
0ncnjqybr

Если его не дадут взорвать, DLC будет курам на смех.

-3
Гомер11

Больше похоже на какую-то кучу пшекского гомна.

-6
JustA_NiceGuy

Сам то понял, что высрал?

-3