Ютубер объяснил, почему платный мод для Cyberpunk 2077, делающий Найт-Сити реалистичнее, до сих пор не запретили

В сообществе моддеров Cyberpunk 2077 вновь разгорелись споры о границах дозволенного. На этот раз в центре внимания оказался графический мод Dreampunk 3.4 от команды NextGenDreams, который, в отличие от большинства любительских проектов, распространяется на платной основе. Пока одни игроки возмущаются коммерциализацией чужих интеллектуальных владений, другие задаются вопросом: почему CD Projekt RED до сих пор не заблокировала эту модификацию, как это произошло с печально известным VR-модом от Люка Росса?

Разобраться в ситуации решил популярный ютубер In Theory Theo. В своем новом видео он провел детальный анализ юридических уловок, которые позволяют авторам Dreampunk обходить строгие правила студии CDPR.

Главный ответ кроется в технической природе мода. В отличие от "Cyberpunk VR" от Люка Росса, который глубоко внедрялся в код игры и предлагал полноценный шутер с виртуальной реальностью, Dreampunk 3.4 является лишь набором пресетов (конфигураций) для популярного инструмента ReShade.

In Theory Theo поясняет, что NextGenDreams фактически продают не саму модификацию и не измененные файлы игры, а инструкцию о том, как настроить ReShade для достижения фотореалистичной картинки в Найт-Сити. С технической точки зрения авторы не переписывают скрипты Cyberpunk 2077 и не вмешиваются в игровой процесс, а лишь меняют параметры пост-обработки изображения на стороне видеокарты пользователя.

Именно это становится ключевой лазейкой. CD Projekt RED не может запретить сторонней утилите (ReShade) взаимодействовать с игрой, а значит, у разработчиков нет формальных оснований требовать удаления пресетов, за которые просят 9 долларов в месяц на Patreon.

Однако ютубер отмечает, что подобная логика уже использовалась Люком Россом, но не спасла его VR-проект от блокировки. По мнению Тео, вся разница - в масштабе и "инвазивности".

Cyberpunk VR был слишком амбициозным. Он менял саму суть игры, превращая ее в совершенно новый продукт. Dreampunk же - это просто "слой краски". Это мелкий косметический твик, который легко игнорировать. Скорее всего, в CDPR просто не видят смысла тратить ресурсы на борьбу с ним, пока он не переступает черту.

Тем не менее, фанаты разделились на два лагеря. Одни согласны с доводами ютубера и считают, что раз проект не взламывает игру и не распространяет пиратские копии, то это допустимая модель краудфандинга. Другие указывают на то, что коммерческое использование образа Найт-Сити в любом виде нарушает дух правил CDPR о некоммерческом использовании фанатского контента.

Остается открытым вопрос: повлияет ли общественный резонанс, созданный расследованием In Theory Theo, на решение польской студии? Пока что официальных заявлений со стороны CD Projekt RED не поступало, а мод Dreampunk 3.4 остается доступным для подписчиков Patreon.