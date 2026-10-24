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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 770 оценок

За сутки на mod.io было скачано 2,8 млн модов для Cyberpunk 2077 - рекорд для сервиса

monk70 monk70

Игроки в Cyberpunk 2077 на консолях наконец-то получили возможность использовать модификации, созданные сообществом, — без необходимости переходить на ПК. Недавно вышедшее обновление 2.5 внедрило официальную кроссплатформенную поддержку модов на PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X|S, ПК, Mac и Nintendo Switch 2 через платформу mod.io.

Аккаунты mod.io сообщили, что запуск поддержки модификаций для Cyberpunk 2077 стал крупнейшим в истории платформы. За первые 24 часа пользователи скачали более 2,8 млн модов. Представители сервиса поблагодарили моддеров за участие в развитии проекта и добавили, что это только начало — впереди ожидается ещё больше пользовательского контента.

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6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Spinal 32bit

Там 44 мода на данный момент. Не знаю как отреагировать, заплакать или посмеятся истерическим смехом

4
Mazaxati

Так что там качать то? там 5 страниц по 9 мовдо и все это багфиксы или ещё какая то срань с раскрасками...

3
Hate This

Лишнее свидетельство неудовлетворённости от оригинала, тем паче всего 44 мода и это клиника модоза