За три года мир Cyberpunk 2077 стал более реалистичным, но в нем по-прежнему остались недоработки

Позавчера вышло обновление 2.0 для Cyberpunk 2077. Крупный патч, предшествующий дополнению Phantom Liberty и существенно перестраивающий основные игровые системы, в некотором смысле представляет собой новую страницу в творчестве CD Projekt.
По этой причине в сети быстро появились видеоролики, в которых нынешний Cyberpunk сравнивается с его проблемной релизной версией, вышедшей почти три года назад.
Вне всякого сомнения, Cyberpunk 2077 в ее нынешнем виде - это практически другая игра, чем та, которую мы получили в декабре 2020 года - естественно, в положительном смысле.
И дело не только в значительно улучшенной реакции прохожих или полиции на действия игрока, но и в целом ряде мелких деталей, отсутствие которых не мешает погрузиться в игру. Как видно из видеоролика, в игру добавлено или улучшено множество анимаций, например, выпрыгивание из автомобиля во время движения или подъем по лестнице
К плюсам можно отнести изменение физики и внешнего вида игры, что неудивительно, учитывая обновленные системные требования. При этом стоит признать, что не все элементы CP2077 были улучшены с момента релиза игры. Как видно из видеоролика, в игре по-прежнему есть ряд проблем, в частности, искусственный интеллект NPC оставляет желать лучшего, или сломанные тени во время ныряния.
Игровое сообщество высоко оценило усилия, которые CD Projekt приложила для исправления Cyberpunk 2077, отметив при этом, что игра все еще требует множества мелких исправлений.
Хотя обновление 2.0 содержит феноменальные изменения и улучшения, оно не идеально. Я ожидаю, что некоторые из этих проблем будут решены, но я не уверен, сколько еще времени и усилий CDPR хочет вложить в эту игру после Phantom Liberty.
Более язвительные пользователи шутят, что игра должна была появиться только после исправлений, включенных в обновление 2.0.
То есть, фактически, на момент релиза до завершения разработки игры оставалось три года. Неужели им нужно было еще три года, чтобы завершить игру?
Вне всякого сомнения, потребность в более комплексном анализе, позволяющем "на практике" проанализировать основные игровые компоненты, по-прежнему велика.
В заключение стоит напомнить, что 26 сентября состоится релиз крупного расширения для Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty. Расширение, получившее много положительных отзывов в прессе, выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Разработчики переделали много чего, но на самом деле, мир игры как был пустой декорацией так и остается. В нём определённо не хвататет интерактивности, случайных встреч, событий и прочего.
Клоун что ли?
Как и в любой другой игре с открытым миром)
Охренеть, додики рекламирующие эро-сайты уже и до игрового издания добрались.
В мире всего достаточно. Ты слишком многого хочешь. Поумерь аппетиты.
В мире игры полно побочек, как простеньких, так и нормальных с мощным сюжетом. Всякие киберпсихи, места преступлений, стычки с бандами и т.д. Чего ещё от мира надо? Там всё что нужно есть для открытого живого мира.
Думаешь, что многие вещи сделаны плохо или могли быть лучше? Тогда наверное ты Старфилд ещё не видел. В нём вообще всё сделано намного хуже, чем в киберпанке. На ютубчике уже полно видеосравнений на эту тему.
Жесть, спустя столько времени игра по прежнему достойна названия КиберБаг...
а какая игра идеальна?
Идельных не существует, но доведенные до ума есть.
Калофилд))
Как минимум любая игра от Роксторов. Трижды ГТА 5 проходил. В РДР2 сижу. Ни разу бага не встретил. Да и вообще таких игр море. Тут лучше перечислисть игры, в которых можно баги найти. Я баг лишь в МГС5 помню и больше ничего на ум не приходит. В том же Ведьмаке 3, который дважды проходил полностью, багов не помню.
Старфилд
Ну что наконец-то ранний доступ закончился, и пришел полноценный релиз, или ещё нет ?
Увы, нет
Забудь про полноценный релиз, его отменили в 20 году
Нет. Посмотрел сравнение. До сих пор ГТА 5 (игра 13 года, а не 20 (23)) превосходит киберпук по многим параметрам. Как минимум по оптмизации, относительному живому миру, нормальному ИИ и их реакциям/поведеням, моделям разрушений, огню и тп. И это только то, что показали в этом видео.
Ранний доступ / релиз.
Похоже пару патчей ждать таки придётся.
Ну, вы поняли
И правда, игра стала намного лучше чем на её выходе, хотя наверное тогда большинство вернуло деньги за игру и ждали скидок.
Самая большая недоработка это 1 романсабельный персонаж на ориентацию. Я перепройду это в 2.0, когда Панам позволит мне сделать ей массаж ножек в убежище от бури)
Ей там хотелось врезать леща за наглость. Закинула свои вонючие ноги)
А я бы наоборот, сняла с нее сапожки😏
Это потому что ты бабораб
Каблукам и женщинам нравится подчиняться😏
игра уже в прошлом… пусть ведьмака нового пилят
маркер мисии и хп противников не пофиксили, хотя в настройках они отключаються
Они убрали возможность ставить глушитель на револьверы...
А он нужен был им что-ли?
Билд интересный был. Бесшумная пушка, но с огромным уроном. Скорострельная снайперка, по-сути
Кибер члены вставить может, а глушитель револьверу нет. Неувязочка какая-то.
Я как-то не юзал глушители. Однако стелсом пользовался, но обычно делал через взлом. Если не убивал чела, но надо было пробежать, то отрубал ему оптику и пробегал мимо(хотя чаще всего все же со спины вырубал всех, причем вырубал, а не убивал). Камеры и вовсе дважды отключал. Сначала отключал через взлом, а потом подбегал к камерам и просто отключал получая еще опыт и техника.
Только начал перепроходить и из минусов для себя отметил серьезный недостаток с переназначеним клавиш.Мне кажется это какой то рофл.У них есть значения,которые можно назначить на одну клавишу,а тут как будто симулятор управления самолётом.Зачем так было делать? Часть кнопок по прежнему отсутствует - например клавиша R и вроде С ( ещё не смотрел).Очень неудобно.Так же сильно раздражает отсутствие нажатия мышью функции некоторых терминалов, ноутбуков,меню самой игры.Что то можно нажимать мышью,а что то только с помощью клавиатуры.Очень кривой момент.
Хейтеры не угомонятся никогда. Мало того что игра вполне себе хороша была и на релизе, так даже сравнительное видео сделали, релизную версию по ходу в качестве 480p на самом низком пресете, да еще и наверное с файлами конфига для самых слабых пк, а вот 2.0 конечно тут не 4к с трассировкой пути, но явно с нормальными настройками, хейтеры такие хейтеры..
3 года уже выпускают патчи для идеальной игры, зачем-то)
Еще 1 сказочник то, что игра на релизе хороша была. Игра на релизе была баг на баге. Пройти 100 метров не встретив и 1 бага было сложно.
Сектанты не угомонятся все хвалит кибербаг под каждым постом
Даже разрабы, признали свой фейл, но фанбои такие фанбои.
Вода как была жижей так и осталась. Плюс куча тех же недоработок так и остались. Ждём ещё 5 лет, патч 3.0....
думаю так к патчу 5.0 будет играбельно , а пока не стоит даже и пробовать
Краш модель драндулетов даже в гта 4 на порядок лучше.
Так то в гта 4 физика повреждений лучше чем в гта 5