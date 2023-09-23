За три года мир Cyberpunk 2077 стал более реалистичным, но в нем по-прежнему остались недоработки ©

Позавчера вышло обновление 2.0 для Cyberpunk 2077. Крупный патч, предшествующий дополнению Phantom Liberty и существенно перестраивающий основные игровые системы, в некотором смысле представляет собой новую страницу в творчестве CD Projekt.

По этой причине в сети быстро появились видеоролики, в которых нынешний Cyberpunk сравнивается с его проблемной релизной версией, вышедшей почти три года назад.

Вне всякого сомнения, Cyberpunk 2077 в ее нынешнем виде - это практически другая игра, чем та, которую мы получили в декабре 2020 года - естественно, в положительном смысле.

И дело не только в значительно улучшенной реакции прохожих или полиции на действия игрока, но и в целом ряде мелких деталей, отсутствие которых не мешает погрузиться в игру. Как видно из видеоролика, в игру добавлено или улучшено множество анимаций, например, выпрыгивание из автомобиля во время движения или подъем по лестнице

К плюсам можно отнести изменение физики и внешнего вида игры, что неудивительно, учитывая обновленные системные требования. При этом стоит признать, что не все элементы CP2077 были улучшены с момента релиза игры. Как видно из видеоролика, в игре по-прежнему есть ряд проблем, в частности, искусственный интеллект NPC оставляет желать лучшего, или сломанные тени во время ныряния.

Игровое сообщество высоко оценило усилия, которые CD Projekt приложила для исправления Cyberpunk 2077, отметив при этом, что игра все еще требует множества мелких исправлений.

Хотя обновление 2.0 содержит феноменальные изменения и улучшения, оно не идеально. Я ожидаю, что некоторые из этих проблем будут решены, но я не уверен, сколько еще времени и усилий CDPR хочет вложить в эту игру после Phantom Liberty.

Более язвительные пользователи шутят, что игра должна была появиться только после исправлений, включенных в обновление 2.0.

То есть, фактически, на момент релиза до завершения разработки игры оставалось три года. Неужели им нужно было еще три года, чтобы завершить игру?

Вне всякого сомнения, потребность в более комплексном анализе, позволяющем "на практике" проанализировать основные игровые компоненты, по-прежнему велика.

В заключение стоит напомнить, что 26 сентября состоится релиз крупного расширения для Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty. Расширение, получившее много положительных отзывов в прессе, выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.