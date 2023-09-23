на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 058 оценок

За три года мир Cyberpunk 2077 стал более реалистичным, но в нем по-прежнему остались недоработки

©
Gruz_
Новости

Позавчера вышло обновление 2.0 для Cyberpunk 2077. Крупный патч, предшествующий дополнению Phantom Liberty и существенно перестраивающий основные игровые системы, в некотором смысле представляет собой новую страницу в творчестве CD Projekt.

По этой причине в сети быстро появились видеоролики, в которых нынешний Cyberpunk сравнивается с его проблемной релизной версией, вышедшей почти три года назад.

Вне всякого сомнения, Cyberpunk 2077 в ее нынешнем виде - это практически другая игра, чем та, которую мы получили в декабре 2020 года - естественно, в положительном смысле.

И дело не только в значительно улучшенной реакции прохожих или полиции на действия игрока, но и в целом ряде мелких деталей, отсутствие которых не мешает погрузиться в игру. Как видно из видеоролика, в игру добавлено или улучшено множество анимаций, например, выпрыгивание из автомобиля во время движения или подъем по лестнице

К плюсам можно отнести изменение физики и внешнего вида игры, что неудивительно, учитывая обновленные системные требования. При этом стоит признать, что не все элементы CP2077 были улучшены с момента релиза игры. Как видно из видеоролика, в игре по-прежнему есть ряд проблем, в частности, искусственный интеллект NPC оставляет желать лучшего, или сломанные тени во время ныряния.

Игровое сообщество высоко оценило усилия, которые CD Projekt приложила для исправления Cyberpunk 2077, отметив при этом, что игра все еще требует множества мелких исправлений.

Хотя обновление 2.0 содержит феноменальные изменения и улучшения, оно не идеально. Я ожидаю, что некоторые из этих проблем будут решены, но я не уверен, сколько еще времени и усилий CDPR хочет вложить в эту игру после Phantom Liberty.

Более язвительные пользователи шутят, что игра должна была появиться только после исправлений, включенных в обновление 2.0.

То есть, фактически, на момент релиза до завершения разработки игры оставалось три года. Неужели им нужно было еще три года, чтобы завершить игру?

Вне всякого сомнения, потребность в более комплексном анализе, позволяющем "на практике" проанализировать основные игровые компоненты, по-прежнему велика.

В заключение стоит напомнить, что 26 сентября состоится релиз крупного расширения для Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty. Расширение, получившее много положительных отзывов в прессе, выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

20
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
InboxM

Разработчики переделали много чего, но на самом деле, мир игры как был пустой декорацией так и остается. В нём определённо не хвататет интерактивности, случайных встреч, событий и прочего.

20
Комментарий удален
Всенародная Армия SnugglyWyeth

Клоун что ли?

-2
Listoman

Как и в любой другой игре с открытым миром)

-4
Tiktotayou124 SnugglyWyeth

Охренеть, додики рекламирующие эро-сайты уже и до игрового издания добрались.

0
Janekste

В мире всего достаточно. Ты слишком многого хочешь. Поумерь аппетиты.

В мире игры полно побочек, как простеньких, так и нормальных с мощным сюжетом. Всякие киберпсихи, места преступлений, стычки с бандами и т.д. Чего ещё от мира надо? Там всё что нужно есть для открытого живого мира.

Думаешь, что многие вещи сделаны плохо или могли быть лучше? Тогда наверное ты Старфилд ещё не видел. В нём вообще всё сделано намного хуже, чем в киберпанке. На ютубчике уже полно видеосравнений на эту тему.

-2
Deveron

Жесть, спустя столько времени игра по прежнему достойна названия КиберБаг...

10
Baldaq

а какая игра идеальна?

-3
InboxM Baldaq

Идельных не существует, но доведенные до ума есть.

4
johncon Baldaq

Калофилд))

0
ratte88 Baldaq

Как минимум любая игра от Роксторов. Трижды ГТА 5 проходил. В РДР2 сижу. Ни разу бага не встретил. Да и вообще таких игр море. Тут лучше перечислисть игры, в которых можно баги найти. Я баг лишь в МГС5 помню и больше ничего на ум не приходит. В том же Ведьмаке 3, который дважды проходил полностью, багов не помню.

0
Sneaky Pete Baldaq

Старфилд

0
Satty
8
nodas

Ну что наконец-то ранний доступ закончился, и пришел полноценный релиз, или ещё нет ?

3
Deveron

Увы, нет

0
Famiclone

Забудь про полноценный релиз, его отменили в 20 году

0
ratte88

Нет. Посмотрел сравнение. До сих пор ГТА 5 (игра 13 года, а не 20 (23)) превосходит киберпук по многим параметрам. Как минимум по оптмизации, относительному живому миру, нормальному ИИ и их реакциям/поведеням, моделям разрушений, огню и тп. И это только то, что показали в этом видео.

0
Кей Овальд

Ранний доступ / релиз.
Похоже пару патчей ждать таки придётся.

1
FrankCecil

Ну, вы поняли

1
tinsoman

И правда, игра стала намного лучше чем на её выходе, хотя наверное тогда большинство вернуло деньги за игру и ждали скидок.

0
Twiceasniceasguys

Самая большая недоработка это 1 романсабельный персонаж на ориентацию. Я перепройду это в 2.0, когда Панам позволит мне сделать ей массаж ножек в убежище от бури)

0
johncon

Ей там хотелось врезать леща за наглость. Закинула свои вонючие ноги)

1
Twiceasniceasguys johncon

А я бы наоборот, сняла с нее сапожки😏

-3
Famiclone Twiceasniceasguys

Это потому что ты бабораб

-2
PuserG Twiceasniceasguys

Каблукам и женщинам нравится подчиняться😏

-2
Sneaky Pete

игра уже в прошлом… пусть ведьмака нового пилят

0
maksimfighter

маркер мисии и хп противников не пофиксили, хотя в настройках они отключаються

-1
Artery Kaulitz

Они убрали возможность ставить глушитель на револьверы...

-2
Tiktotayou124

А он нужен был им что-ли?

0
Artery Kaulitz Tiktotayou124

Билд интересный был. Бесшумная пушка, но с огромным уроном. Скорострельная снайперка, по-сути

0
РикоЧико Tiktotayou124

Кибер члены вставить может, а глушитель револьверу нет. Неувязочка какая-то.

0
Spiny

Я как-то не юзал глушители. Однако стелсом пользовался, но обычно делал через взлом. Если не убивал чела, но надо было пробежать, то отрубал ему оптику и пробегал мимо(хотя чаще всего все же со спины вырубал всех, причем вырубал, а не убивал). Камеры и вовсе дважды отключал. Сначала отключал через взлом, а потом подбегал к камерам и просто отключал получая еще опыт и техника.

0
Lvinomord

Только начал перепроходить и из минусов для себя отметил серьезный недостаток с переназначеним клавиш.Мне кажется это какой то рофл.У них есть значения,которые можно назначить на одну клавишу,а тут как будто симулятор управления самолётом.Зачем так было делать? Часть кнопок по прежнему отсутствует - например клавиша R и вроде С ( ещё не смотрел).Очень неудобно.Так же сильно раздражает отсутствие нажатия мышью функции некоторых терминалов, ноутбуков,меню самой игры.Что то можно нажимать мышью,а что то только с помощью клавиатуры.Очень кривой момент.

-2
Eclair_93

Хейтеры не угомонятся никогда. Мало того что игра вполне себе хороша была и на релизе, так даже сравнительное видео сделали, релизную версию по ходу в качестве 480p на самом низком пресете, да еще и наверное с файлами конфига для самых слабых пк, а вот 2.0 конечно тут не 4к с трассировкой пути, но явно с нормальными настройками, хейтеры такие хейтеры..

-2
TheNikolay00

3 года уже выпускают патчи для идеальной игры, зачем-то)

1
Spiny

Еще 1 сказочник то, что игра на релизе хороша была. Игра на релизе была баг на баге. Пройти 100 метров не встретив и 1 бага было сложно.

2
MISHA1968

Сектанты не угомонятся все хвалит кибербаг под каждым постом

0
B1azeR666

Даже разрабы, признали свой фейл, но фанбои такие фанбои.

0
Случайный Игрок

Вода как была жижей так и осталась. Плюс куча тех же недоработок так и остались. Ждём ещё 5 лет, патч 3.0....

-7
AleksandrLondon2077

думаю так к патчу 5.0 будет играбельно , а пока не стоит даже и пробовать

0
tvorog8088

Краш модель драндулетов даже в гта 4 на порядок лучше.

-10
pyw

Так то в гта 4 физика повреждений лучше чем в гта 5

9