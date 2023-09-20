Журналист случайно опубликовал обзор на Cyberpunk 2077: Phantom Liberty раньше времени

Издание Push Square нарушило эмбарго, выложив обзор на дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. На момент публикации новости текст был удален с сайта, поскольку официально эмбарго спадет только сегодня вечером. Однако было уже поздно, он остался в кэше Google.
Журналист похвалил игру и даже обмолвился, что это — "Кровь и Вино" для Cyberpunk 2077, а это довольно лестная оценка. Обозреватель поставил дополнению оценку в 9 баллов из 10, а на прохождение он потратил около 30 часов.
Так же он выделил основные плюсы и минусы:
Плюсы:
- Захватывающие сюжетные моменты
- Великолепные персонажи
- Увлекательные миссии
- Напряжённые бои с боссами
- Художественное оформление локаций
- Прекрасный саундтрек
- Динамические события
Минусы:
- Одна из миссий немного затянута
- Местами недостающее количество вариантов выбора в диалогах
- Незначительные баги
Дополнение Phantom Liberty выйдет 26 сентября.
Их издание версию пс4 оценило в 3/10.
По webarchive обозреватель даже тот же. Получается прожекты смогли. По крайней мере на пс5 минимум
занесли видать
Ну чисто случайно, по неосторожности, ну серьёзно)
Это был баг.
Очередной "случайный" слив раньше времени, конечно конечно.
Один раз - случайность, два - совпадение, три - уже система. Делаем выводы.
Хорошее будет длс. Всем бы такие огромные длс делать, а не как обычно на 2 часа не о чем.
А дополнение не должно быть по времени., как целая игра
Так даже лучше.
ДЛС "Кровь и вино" до сих пор считается эталоном того, как именно нужно делать сюжетные дополнения к игре.
Я бы не сказал бы, что эталон, если не задротить, то дополнение короче основной сюжетной линии
Всяко лучше, чем большинство нововыходящих длс и аддонов к другим играм.
Так они нечем непримечательны, так же ка и дополнение Кровь и Вино,
Ждём. Главное не забыть в Стим сделать проверку целостности файлов игры.....на всякий случай)
а что стим не заблокировал покупку dlc? или снова извращаться в смысле?
Ждем
В нынешнее время в игроиндустрии "случайно" ни чего не бывает)))
Ничему не поверю, пока не почитаю отзывы игроков. После старфилда нет никакого доверия журнашлюхам.
Нефига у тебя как поздно щёлкнуло. Только после Старфилда ахахах
Никогда им не доверял. Просто Старфилд - самый свежий и самый показательный пример.
Ну, даже незначительных багов лучше дождаться патчей.
Как говорил Тоха Логвинов - это Ведьмак от мира FPS
Случайности неслучайны (с)
Оригинал можно было за 20 пройти. Что он в длс делал 30 часов?
Искал контент, но не нашел судя по всему.
Хааахаа
Ему случайно пшекские чемоданчики подъехали раньше времени. XD
Если будет бесплатная версия, поставлю
очередной дерьмомес.
Дерьмодемон
Это тоже подходит)
Опять начинается вот этот гнилой пиар, из раза в раз. Походу и DLC будет как основная игра на релизе, другого повода пиара не вижу.