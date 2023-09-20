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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 770 оценок

Журналист случайно опубликовал обзор на Cyberpunk 2077: Phantom Liberty раньше времени

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butcher69
Новости

Издание Push Square нарушило эмбарго, выложив обзор на дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. На момент публикации новости текст был удален с сайта, поскольку официально эмбарго спадет только сегодня вечером. Однако было уже поздно, он остался в кэше Google.

Журналист похвалил игру и даже обмолвился, что это — "Кровь и Вино" для Cyberpunk 2077, а это довольно лестная оценка. Обозреватель поставил дополнению оценку в 9 баллов из 10, а на прохождение он потратил около 30 часов.

Так же он выделил основные плюсы и минусы:

Плюсы:

  • Захватывающие сюжетные моменты
  • Великолепные персонажи
  • Увлекательные миссии
  • Напряжённые бои с боссами
  • Художественное оформление локаций
  • Прекрасный саундтрек
  • Динамические события

Минусы:

  • Одна из миссий немного затянута
  • Местами недостающее количество вариантов выбора в диалогах
  • Незначительные баги

Дополнение Phantom Liberty выйдет 26 сентября.

22
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
luVol

Их издание версию пс4 оценило в 3/10.
По webarchive обозреватель даже тот же. Получается прожекты смогли. По крайней мере на пс5 минимум

7
Extor Menoger

занесли видать

-3
Михаил Исламов

Ну чисто случайно, по неосторожности, ну серьёзно)

3
SoRaS3

Это был баг.

0
Кибербананька
2
OculusMortem

Очередной "случайный" слив раньше времени, конечно конечно.

Один раз - случайность, два - совпадение, три - уже система. Делаем выводы.

2
apollo90ua

Хорошее будет длс. Всем бы такие огромные длс делать, а не как обычно на 2 часа не о чем.

2
Understanding the Truth

А дополнение не должно быть по времени., как целая игра

-1
Tiktotayou124 Understanding the Truth

Так даже лучше.

ДЛС "Кровь и вино" до сих пор считается эталоном того, как именно нужно делать сюжетные дополнения к игре.

3
Understanding the Truth Tiktotayou124

Я бы не сказал бы, что эталон, если не задротить, то дополнение короче основной сюжетной линии

-1
Tiktotayou124 Understanding the Truth

Всяко лучше, чем большинство нововыходящих длс и аддонов к другим играм.

0
Understanding the Truth Tiktotayou124

Так они нечем непримечательны, так же ка и дополнение Кровь и Вино,

-1
Lvinomord

Ждём. Главное не забыть в Стим сделать проверку целостности файлов игры.....на всякий случай)

2
Fedmoped

а что стим не заблокировал покупку dlc? или снова извращаться в смысле?

0
Den1sDzen

Ждем

1
askazanov

В нынешнее время в игроиндустрии "случайно" ни чего не бывает)))

0
0ncnjqybr

Ничему не поверю, пока не почитаю отзывы игроков. После старфилда нет никакого доверия журнашлюхам.

0
wianewa

Нефига у тебя как поздно щёлкнуло. Только после Старфилда ахахах

0
0ncnjqybr wianewa

Никогда им не доверял. Просто Старфилд - самый свежий и самый показательный пример.

0
Destroited
0
AndralStormborn

Ну, даже незначительных багов лучше дождаться патчей.

0
h1fter

Как говорил Тоха Логвинов - это Ведьмак от мира FPS

0
Кей Овальд

Случайности неслучайны (с)

-2
Usurper

Оригинал можно было за 20 пройти. Что он в длс делал 30 часов?

-3
Destroited

Искал контент, но не нашел судя по всему.

-2
caramba1999 Destroited

Хааахаа

1
Гомер11

Ему случайно пшекские чемоданчики подъехали раньше времени. XD

-3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Если будет бесплатная версия, поставлю

-7
Zodiac169

очередной дерьмомес.

-7
caramba1999

Дерьмодемон

0
Zodiac169 caramba1999

Это тоже подходит)

0
Rograx

Опять начинается вот этот гнилой пиар, из раза в раз. Походу и DLC будет как основная игра на релизе, другого повода пиара не вижу.

-10