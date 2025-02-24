Представлен геймплейный трейлер CyberTaxi Lunatic Nights - боевого симулятора таксиста в антиутопическом городе

Разработчики из Hed Media Games представили геймплей CyberTaxi Lunatic Nights — необычного симулятора таксиста с боевыми элементами.
Действие игры разворачивается в мрачном городе-тюрьме, где главный герой должен спасти свою несправедливо осужденную сестру. Игроку предстоит выполнять заказы, участвовать в перестрелках и следить за уровнем топлива. Оружие доступно не только на автомобиле — персонаж может покидать такси и вступать в бой пешком.
Сюжет вдохновлен фильмами 80–90-х годов. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и выйдет в раннем доступе в первом квартале 2025 года.
Мне одному показалось, что это ХУ...ТА?
Да, одному.
Нет
Да ладно.По описанию Пятый Элемент с таксистом Корбеном Далласом.
quarantine была такая игра.
Quarantine 2?
Сюжет вдохновлен фильмами 80–90-х годов. Я прям Чуствую повеяло Мультом Heavy Metal! Тяжелый металл (1981) Музыка в нем моё почтение!
Это давно давно, была такая игра еще на DX2 486, олды поймут. Это видимо ремейк)))
Выглядит как минимум свежо
С мобилок 😆😆😆
не плохо,была в свое время игра похожая игра
Карантин, хм? Да, сильно похоже. ОЧЕНЬ сильно
Вдохновлялись пацифик драйвом?.
Тут скорее пахнет древней Quarantine.