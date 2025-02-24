Представлен геймплейный трейлер CyberTaxi Lunatic Nights - боевого симулятора таксиста в антиутопическом городе

Разработчики из Hed Media Games представили геймплей CyberTaxi Lunatic Nights — необычного симулятора таксиста с боевыми элементами.

Действие игры разворачивается в мрачном городе-тюрьме, где главный герой должен спасти свою несправедливо осужденную сестру. Игроку предстоит выполнять заказы, участвовать в перестрелках и следить за уровнем топлива. Оружие доступно не только на автомобиле — персонаж может покидать такси и вступать в бой пешком.

Сюжет вдохновлен фильмами 80–90-х годов. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и выйдет в раннем доступе в первом квартале 2025 года.