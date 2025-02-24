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CyberTaxi: Lunatic Nights 1-й квартал 2025 г.
Экшен, Инди, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
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Представлен геймплейный трейлер CyberTaxi Lunatic Nights - боевого симулятора таксиста в антиутопическом городе

butcher69
Новости

Разработчики из Hed Media Games представили геймплей CyberTaxi Lunatic Nights — необычного симулятора таксиста с боевыми элементами.

Действие игры разворачивается в мрачном городе-тюрьме, где главный герой должен спасти свою несправедливо осужденную сестру. Игроку предстоит выполнять заказы, участвовать в перестрелках и следить за уровнем топлива. Оружие доступно не только на автомобиле — персонаж может покидать такси и вступать в бой пешком.

Сюжет вдохновлен фильмами 80–90-х годов. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и выйдет в раннем доступе в первом квартале 2025 года.

10
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
VALERTOZ

Мне одному показалось, что это ХУ...ТА?

10
Kentarou

Да, одному.

-5
Light of Tfuth

Нет

10
Саша Лайк
Сюжет вдохновлен фильмами 80–90-х годов

Да ладно.По описанию Пятый Элемент с таксистом Корбеном Далласом.

1
kabu4a

quarantine была такая игра.

1
ZNGRU

Quarantine 2?

1
QuestioningToshio

Сюжет вдохновлен фильмами 80–90-х годов. Я прям Чуствую повеяло Мультом Heavy Metal! Тяжелый металл (1981) Музыка в нем моё почтение!

1
maxpayen

Это давно давно, была такая игра еще на DX2 486, олды поймут. Это видимо ремейк)))

1
imizaka

Выглядит как минимум свежо

0
Light of Tfuth

С мобилок 😆😆😆

0
WerGC

не плохо,была в свое время игра похожая игра

0
RussianAlex

Карантин, хм? Да, сильно похоже. ОЧЕНЬ сильно

0
vzglydizugla

Вдохновлялись пацифик драйвом?.

-1
ZNGRU

Тут скорее пахнет древней Quarantine.

0