The Cycle: Frontier 19.08.2019
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В The Cycle: Frontier стартовало новое испытание сообщества HOWLERBUSTERS, доступное до 30 апреля

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monk70
Новости

«HOWLERBUSTERS», первое испытание сообщества в третьем сезоне The Cycle: Frontier, стартовало в Steam и Epic Games Store сегодня. В третьем сезоне появился смертоносный Ревун, первый летающий враг Фортуны III. Теперь начинается охота, чтобы уничтожить как можно больше зверей в этом ограниченном по времени испытании, которое добавляет новые награды для игроков, достаточно смелых, чтобы принять вызов.

С этого момента и до 30 апреля игроки могут соревноваться в ограниченных по времени списках лидеров, чтобы получить шанс увековечить свои достижения на Станции Проспект.

Основные сведения о событии:

  • Соревновательные таблицы лидеров: первые 100 игроков, которым удастся убить Ревуна в Ярких Песках или Кресент-Фолс, будут представлены в глобальной таблице лидеров. Пятерка лучших игроков даже получит сообщение в новостях!
  • Смертельный вызов: Охотники должны держать свое оружие наготове и внимательно следить за собой, чтобы выжить против этой новой угрозы.
  • Заработайте уникальные награды: игроки, убившие 10 или более Ревунов во время испытания, получат уникальный предмет интерьера на тему Ревунов — баннер «Ревуновая банка».
  • Увековечьте свою охоту: имена 10 лучших охотников в ходе испытания будут увековечены в игре на Станции Проспект.
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