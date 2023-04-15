В The Cycle: Frontier стартовало новое испытание сообщества HOWLERBUSTERS, доступное до 30 апреля ©

«HOWLERBUSTERS», первое испытание сообщества в третьем сезоне The Cycle: Frontier, стартовало в Steam и Epic Games Store сегодня. В третьем сезоне появился смертоносный Ревун, первый летающий враг Фортуны III. Теперь начинается охота, чтобы уничтожить как можно больше зверей в этом ограниченном по времени испытании, которое добавляет новые награды для игроков, достаточно смелых, чтобы принять вызов.

С этого момента и до 30 апреля игроки могут соревноваться в ограниченных по времени списках лидеров, чтобы получить шанс увековечить свои достижения на Станции Проспект.

Основные сведения о событии: