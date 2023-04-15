В The Cycle: Frontier стартовало новое испытание сообщества HOWLERBUSTERS, доступное до 30 апреля

«HOWLERBUSTERS», первое испытание сообщества в третьем сезоне The Cycle: Frontier, стартовало в Steam и Epic Games Store сегодня. В третьем сезоне появился смертоносный Ревун, первый летающий враг Фортуны III. Теперь начинается охота, чтобы уничтожить как можно больше зверей в этом ограниченном по времени испытании, которое добавляет новые награды для игроков, достаточно смелых, чтобы принять вызов.
С этого момента и до 30 апреля игроки могут соревноваться в ограниченных по времени списках лидеров, чтобы получить шанс увековечить свои достижения на Станции Проспект.
Основные сведения о событии:
- Соревновательные таблицы лидеров: первые 100 игроков, которым удастся убить Ревуна в Ярких Песках или Кресент-Фолс, будут представлены в глобальной таблице лидеров. Пятерка лучших игроков даже получит сообщение в новостях!
- Смертельный вызов: Охотники должны держать свое оружие наготове и внимательно следить за собой, чтобы выжить против этой новой угрозы.
- Заработайте уникальные награды: игроки, убившие 10 или более Ревунов во время испытания, получат уникальный предмет интерьера на тему Ревунов — баннер «Ревуновая банка».
- Увековечьте свою охоту: имена 10 лучших охотников в ходе испытания будут увековечены в игре на Станции Проспект.