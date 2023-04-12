Cynthia: Hidden in the Moonshadow 10.04.2023
3.3 4 оценки

В Steam вышла занимательная стелс-адвенчура, которая похожа на последние части The Legend of Zelda

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Gutsz
Новости

Разработчики из независимой студии Catthia Games выпустила на ПК свой дебютный проект под названием Cynthia: Hidden in the Moonshadow. Проект предлагает отправиться в увлекательное приключение по фэнтези миру, где нужно проявить изобретательность во время решения головоломок и грамотно использовать скрытность.

Cynthia: Hidden in the Moonshadow — это эмоциональная, сюжетно-ориентированная приключенческая игра с видом от третьего лица, где игроки возьмут под свой контроль Лунную Охотницы — Синтию Странборг. Вам предстоит отправиться в путешествие по долине Тесана, чтобы спасти своих близких и обрести новую силу, которая поможет одолеть надвигающуюся тьму.

В этой игре нет открытого мира, однако визуальное оформление и взаимодействие с головоломками напоминает лучшие части The Legend of Zelda. Cynthia: Hidden in the Moonshadow уже доступна для игры через цифровой магазин Steam.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Limgrave

Русского нет

0
NarkoSky

Через месяц другой сделают умельцы русификатор.

0
Limgrave NarkoSky

А смысл, там геймплея на пару часов

0
Night Driving Avenger

Пишут что продолжительность 2 часа

0
JohnTornton

проходишь за час и 40-50 минут и делаешь рефанд, норм

-1
SazkeUchiha

Окружение да, а всё остальное меня лично оттолкнуло, особенно лица это просто жесть))

0
Rаyden

Да ну, ля какие няшки!

1
JohnTornton

ипа там рожи у мужиков, аж страшно стало

0
Floww

хм, она весит 3 гига - меньше чем приличная мобилка) так что сорян ну на.

-3