В Steam вышла занимательная стелс-адвенчура, которая похожа на последние части The Legend of Zelda

Разработчики из независимой студии Catthia Games выпустила на ПК свой дебютный проект под названием Cynthia: Hidden in the Moonshadow. Проект предлагает отправиться в увлекательное приключение по фэнтези миру, где нужно проявить изобретательность во время решения головоломок и грамотно использовать скрытность.
Cynthia: Hidden in the Moonshadow — это эмоциональная, сюжетно-ориентированная приключенческая игра с видом от третьего лица, где игроки возьмут под свой контроль Лунную Охотницы — Синтию Странборг. Вам предстоит отправиться в путешествие по долине Тесана, чтобы спасти своих близких и обрести новую силу, которая поможет одолеть надвигающуюся тьму.
В этой игре нет открытого мира, однако визуальное оформление и взаимодействие с головоломками напоминает лучшие части The Legend of Zelda. Cynthia: Hidden in the Moonshadow уже доступна для игры через цифровой магазин Steam.
Русского нет
Через месяц другой сделают умельцы русификатор.
А смысл, там геймплея на пару часов
Пишут что продолжительность 2 часа
проходишь за час и 40-50 минут и делаешь рефанд, норм
Окружение да, а всё остальное меня лично оттолкнуло, особенно лица это просто жесть))
Да ну, ля какие няшки!
ипа там рожи у мужиков, аж страшно стало
хм, она весит 3 гига - меньше чем приличная мобилка) так что сорян ну на.