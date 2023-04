В Steam вышла занимательная стелс-адвенчура, которая похожа на последние части The Legend of Zelda ©

Разработчики из независимой студии Catthia Games выпустила на ПК свой дебютный проект под названием Cynthia: Hidden in the Moonshadow. Проект предлагает отправиться в увлекательное приключение по фэнтези миру, где нужно проявить изобретательность во время решения головоломок и грамотно использовать скрытность.

Cynthia: Hidden in the Moonshadow — это эмоциональная, сюжетно-ориентированная приключенческая игра с видом от третьего лица, где игроки возьмут под свой контроль Лунную Охотницы — Синтию Странборг. Вам предстоит отправиться в путешествие по долине Тесана, чтобы спасти своих близких и обрести новую силу, которая поможет одолеть надвигающуюся тьму.

В этой игре нет открытого мира, однако визуальное оформление и взаимодействие с головоломками напоминает лучшие части The Legend of Zelda. Cynthia: Hidden in the Moonshadow уже доступна для игры через цифровой магазин Steam.