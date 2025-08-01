Представлен новый трейлер с кадрами разработки экшен РПГ Daba: Land of Water Scar

Студия Dark Star в рамках пресс-конференции China Hero Project, предваряющей выставку ChinaJoy 2025, поделилась новым видеороликом, посвященным своему проекту Daba: Land of Water Scar. Трейлер сочетает в себе как игровые кадры, так и закулисные моменты процесса разработки.

Daba: Land of Water Scar - это экшен-РПГ, создаваемая при поддержке инкубационной программы PlayStation China Hero Project. Сюжет расскажет историю глиняной куклы-гуманоида, которая в мире на грани коллапса пытается отыскать фрагменты воды в древнем городе, чтобы раскрыть тайны этого мира и своего собственного происхождения.

В представленном ролике можно увидеть работу команды разработчиков, включая сессии по захвату движений, создание звуковых эффектов, работу над концепт-артами и 3D-моделями. Также в видео демонстрируются фрагменты игрового процесса с динамичными сражениями против разнообразных монстров в сеттинге, вдохновленном тибетской культурой. Главная героиня использует в бою как оружие ближнего боя, так и различные магические способности. Игра разрабатывается для PlayStation 5.