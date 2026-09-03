Sony берет под крыло китайские соулслайки: Daba: Land of Water Scar выйдет весной 2027 года при поддержке издателя

Китайский соулслайк Daba: Land of Water Scar от разработчиков из Dark Star обрел полноценного издателя в лице Sony Interactive Entertainment. В рамках программы поддержки PlayStation China Hero Project инди-экшен выйдет на мировом рынке весной 2027 года, что подчеркивает растущий интерес Sony к азиатским проектам после успеха Black Myth: Wukong.

Сюжет игры переносит игроков в умирающий мир, где рухнули Небесные Столпы и иссякли источники воды. Главным героем выступает Адан — так называемый Глиняный Человек, проснувшийся от древнего сна. В роли неочевидного спасителя игрокам предстоит путешествовать по заснеженным пустыням, собирать Осколки Душ падших богов и противостоять распространению Фиолетовой Чумы. В борьбе с навязанной судьбой герою предстоит использовать парные клинки и пробиваться через врагов, жаждущих использовать его силу в собственных амбициях.

Выход проекта под крылом Sony подтверждает, что компания продолжает активно развивать программу PlayStation China Hero Project. Для студии Dark Star это важный шаг, гарантирующий масштабное продвижение на международных площадках. Ранее игра привлекла внимание аудитории своей мрачной атмосферой, динамичной боевой системой и стильным визуальным оформлением.