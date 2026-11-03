Sony продолжает поддерживать инициативу China Hero Project, инвестируя в перспективные игры для PS5

Хотя подавляющая часть из четырех миллионов проданных копий игры Phantom Blade Zero, несомненно, пришлась на ПК, этот проект, являющийся консольным эксклюзивом для PlayStation, стал для Sony большим успехом.

Сегодня на пресс-конференции в Шанхае компания заявила о продолжении работы своей программы China Hero Project, которая вступила в четвертую фазу.

Как сообщает журналист Дэниел Камило из Шэньчжэня, Sony дополнительно выделила 1 миллион долларов на разработку таких игр, как EXILEDGE, DaBa: Land of Water Scar и Unending Dawn.

Вот как Sony описывает эти три проекта.

DaBa: Land of Water Scar

DaBa: Land of Water Scar — это красивый приключенческий экшен в духе игр жанра «souls-like». Сюжет повествует о марионетке, напоминающей человека, которая исследует древний город Гуге в преддверии апокалипсиса. Сражаясь с ужасающими противниками, герой постепенно раскрывает тайны разрушенного мира и своего собственного происхождения.

EXILEDGE

Зрелищный шутер от третьего лица с впечатляющей графикой, глубоким эмоциональным сюжетом и множеством ярких персонажей. Действие разворачивается на охваченной апокалипсисом планете, где игрокам предстоит преодолевать опасные препятствия и сражаться с грозными врагами в ходе захватывающих миссий.

Unending Dawn

Unending Dawn — многопользовательский экшен в открытом мире, опустошенном катастрофой. Выжившие здесь вынуждены противостоять проклятым существам. Игрокам предстоит встать на «Путь познания» (Path of Cognition), столкнуться с опасностями и тайнами древних легенд, чтобы отыскать истину — и обрести призрачную надежду.

Многие из этих игр также выйдут на ПК. Sony поможет с их продвижением и выводом на мировой рынок в обмен на временную консольную эксклюзивность.

Также как и в случае с Phantom Blade Zero, японский гигант стремится связать свой бренд с этими проектами, продолжая наращивать долю на китайском рынке, где традиционно доминируют мобильные и компьютерные игры.

По словам Камило, выход DaBa: Land of Water Scar запланирован на весну 2027 года, хотя официальная дата релиза пока не подтверждена. Релиз EXILEDGE ожидается позднее в том же году. Это лишь некоторые из проектов, над которыми сейчас работает Sony; в рамках инициативы China Hero Project также создаются такие игры, как «Loulan: The Cursed Sand», «The God Slayer» и другие.

Похоже, эта стратегия — успех для Sony: она не только помогает компании выйти на огромный китайский рынок, но и приносит плоды в глобальном масштабе — например, такие игры, как «Phantom Blade Zero», способствуют формированию разнообразной и многоплановой библиотеки проектов для PS5.