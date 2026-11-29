Студия Dadi Entertainment назвала дату выхода средневековой фэнтезийной action RPG Dadi Kingdom в раннем доступе. Ролик показывает королевские суды, сражения с бандитами и скелетами, а также необходимость обзавестись наследником.

Игроку достаётся роль короля, к которому жители ежедневно приходят со своими просьбами. Их можно отпустить, оштрафовать или отправить в темницу, а затем лично покинуть замок и взяться за меч.

Ранний доступ Dadi Kingdom стартует 7 декабря 2026 года.