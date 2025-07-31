Daemon X Machina: Titanic Scion - мощная система слияния и тяжёлая броня в новых трейлерах

Marvelous представила два свежих трейлера Daemon X Machina: Titanic Scion — продолжения популярного шутера с мехами 2019 года. Основное внимание уделено двум ключевым нововведениям, которые обещают глубже погрузить игроков в стратегию и сюжет.

Первый ролик рассказывает о системе слияния. Игроки смогут впитывать в тело героя «факторы бессмертия» — особые способности, добываемые у побеждённых врагов. Эти факторы делятся на три типа: Might, Shell и Skeleton, и каждая категория влияет не только на умения, но и на внешний облик персонажа, который постепенно становится менее человечным. При этом всегда можно вернуться к исходной форме, но это означает потерю всех приобретённых сил. Так игрокам предстоит выбирать: сохранить человечность или стать могущественнее, жертвуя ею.

Во втором трейлере демонстрируется Тяжёлая броня — особый настраиваемый доспех, который активируется по заполнению специальной шкалы вызова. Он обеспечивает невероятную защиту и мощные атаки, способные переломить ход боя в самый напряжённый момент.

Daemon X Machina: Titanic Scion выйдет 5 сентября на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam. Игрокам обещают насыщенный боевой опыт и глубокие возможности для кастомизации.