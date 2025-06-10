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Daemon X Machina: Titanic Scion 05.09.2025
Экшен, Шутер, От третьего лица, Кооператив
7.8 13 оценок

Daemon X Machina: Titanic Scion - открыт предзаказ и показан сюжетный трейлер

butcher69 butcher69

Marvelous и разработчик First Studio представили новый трейлер Daemon X Machina: Titanic Scion, а также открыли цифровые предзаказы на всех платформах — PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК. Релиз состоится 5 сентября 2025 года по всему миру.

Премьерный «Story Trailer», дебютировавший на IGN Live, демонстрирует загадочных противников, второстепенных героев и зрелищные бои между мехами и чудовищами в футуристическом мире. Также доступна англоязычная версия трейлера «Particle Armaments», в котором подробно рассказывается о системе боевой поддержки с частичным вооружением — ключевой механике нового проекта.

Продюсер Кеничиро Цукуда поделился деталями: вместо привычных гигантских мехов игрокам предстоит управлять более компактными, гибко настраиваемыми бронекостюмами. В игре будет присутствовать асинхронный многопользовательский режим, а сюжет сосредоточится на борьбе между человечеством, Аутсайдерами и Бессмертными.

Открыты предзаказы в трёх цифровых изданиях:

  • Standard Edition — $69.99
  • Digital Deluxe Edition — $89.99 (игра + будущий DLC)
  • Super Digital Deluxe Edition — $99.99 (всё вышеперечисленное + цифровой саундтрек и артбук)

Покупатели любой версии получат бонус: набор Special Equipment Set с уникальным обликом «Bahamut» для меха, костюмом Beguiling Suit и лазерным мечом Victorious Gleam, а также набор Purchase Bonus Item Set с луком, модификациями и дополнительными предметами.

Боевые костюмы теперь оснащены тремя видами частичного оружия:

  • Assault Shift — автонаведение и атака
  • Guard Shift — энергетический щит
  • Wing Shift — высокоскоростной полёт

    Все они расходуют ресурс Femto, открывая новые тактические возможности.

Судя по новому материалу, Titanic Scion обещает стать не просто продолжением, а новым этапом для серии Daemon X Machina.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
5uperNova

Ниуя там прайс, с учётом трейлера, где прям явно всратая анимация лиц и стремная графика, это я прям не знаю даже, какими уникомами надо быть, чтобы требовать за подобное, больше 20$, разрабы чёт прям сильно уверены в своей жиже

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CorporealOstron

жижа какая то