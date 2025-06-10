Daemon X Machina: Titanic Scion - открыт предзаказ и показан сюжетный трейлер

Marvelous и разработчик First Studio представили новый трейлер Daemon X Machina: Titanic Scion, а также открыли цифровые предзаказы на всех платформах — PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК. Релиз состоится 5 сентября 2025 года по всему миру.
Премьерный «Story Trailer», дебютировавший на IGN Live, демонстрирует загадочных противников, второстепенных героев и зрелищные бои между мехами и чудовищами в футуристическом мире. Также доступна англоязычная версия трейлера «Particle Armaments», в котором подробно рассказывается о системе боевой поддержки с частичным вооружением — ключевой механике нового проекта.
Продюсер Кеничиро Цукуда поделился деталями: вместо привычных гигантских мехов игрокам предстоит управлять более компактными, гибко настраиваемыми бронекостюмами. В игре будет присутствовать асинхронный многопользовательский режим, а сюжет сосредоточится на борьбе между человечеством, Аутсайдерами и Бессмертными.
Открыты предзаказы в трёх цифровых изданиях:
- Standard Edition — $69.99
- Digital Deluxe Edition — $89.99 (игра + будущий DLC)
- Super Digital Deluxe Edition — $99.99 (всё вышеперечисленное + цифровой саундтрек и артбук)
Покупатели любой версии получат бонус: набор Special Equipment Set с уникальным обликом «Bahamut» для меха, костюмом Beguiling Suit и лазерным мечом Victorious Gleam, а также набор Purchase Bonus Item Set с луком, модификациями и дополнительными предметами.
Боевые костюмы теперь оснащены тремя видами частичного оружия:
- Assault Shift — автонаведение и атака
- Guard Shift — энергетический щит
- Wing Shift — высокоскоростной полёт
Все они расходуют ресурс Femto, открывая новые тактические возможности.
Судя по новому материалу, Titanic Scion обещает стать не просто продолжением, а новым этапом для серии Daemon X Machina.
Ниуя там прайс, с учётом трейлера, где прям явно всратая анимация лиц и стремная графика, это я прям не знаю даже, какими уникомами надо быть, чтобы требовать за подобное, больше 20$, разрабы чёт прям сильно уверены в своей жиже
жижа какая то