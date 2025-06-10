Daemon X Machina: Titanic Scion - открыт предзаказ и показан сюжетный трейлер

Marvelous и разработчик First Studio представили новый трейлер Daemon X Machina: Titanic Scion, а также открыли цифровые предзаказы на всех платформах — PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК. Релиз состоится 5 сентября 2025 года по всему миру.

Премьерный «Story Trailer», дебютировавший на IGN Live, демонстрирует загадочных противников, второстепенных героев и зрелищные бои между мехами и чудовищами в футуристическом мире. Также доступна англоязычная версия трейлера «Particle Armaments», в котором подробно рассказывается о системе боевой поддержки с частичным вооружением — ключевой механике нового проекта.

Продюсер Кеничиро Цукуда поделился деталями: вместо привычных гигантских мехов игрокам предстоит управлять более компактными, гибко настраиваемыми бронекостюмами. В игре будет присутствовать асинхронный многопользовательский режим, а сюжет сосредоточится на борьбе между человечеством, Аутсайдерами и Бессмертными.

Открыты предзаказы в трёх цифровых изданиях:

Standard Edition — $69.99

— $69.99 Digital Deluxe Edition — $89.99 (игра + будущий DLC)

— $89.99 (игра + будущий DLC) Super Digital Deluxe Edition — $99.99 (всё вышеперечисленное + цифровой саундтрек и артбук)

Покупатели любой версии получат бонус: набор Special Equipment Set с уникальным обликом «Bahamut» для меха, костюмом Beguiling Suit и лазерным мечом Victorious Gleam, а также набор Purchase Bonus Item Set с луком, модификациями и дополнительными предметами.

Боевые костюмы теперь оснащены тремя видами частичного оружия:

Assault Shift — автонаведение и атака

— автонаведение и атака Guard Shift — энергетический щит

— энергетический щит Wing Shift — высокоскоростной полёт



Все они расходуют ресурс Femto, открывая новые тактические возможности.

Судя по новому материалу, Titanic Scion обещает стать не просто продолжением, а новым этапом для серии Daemon X Machina.