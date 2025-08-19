Динамичный экшен Daemon X Machina: Titanic Scion получил бесплатное демо

Marvelous и First Studio объявили о выходе бесплатной демоверсии Daemon X Machina: Titanic Scion. Она уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam, а весь прогресс можно будет перенести в полную версию.

В демо игроки смогут познакомиться с началом истории и ощутить динамику сражений, исследуя открытый мир и используя персонализированный арсенал. По мере уничтожения врагов можно собирать оружие и снаряжение, а также прокачивать навыки. В игре предусмотрены масштабные бои с титаническими боссами и поддержка кооператива на трёх человек.

Полный релиз Daemon X Machina: Titanic Scion состоится 5 сентября на всех заявленных платформах.