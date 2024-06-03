Меха-экшен Daemon X Machina: Titanic Scion получил новый тизер-трейлер

Недавно компания Marvelous провела ежегодную выставку и в очередной раз показала тизер к игре Daemon X Machina: Titanic Scion. В тизере нет ни геймплея, ни подробностей о сюжете, платформах и дате выхода, зато показан персонаж, стоящий на обугленном ландшафте.

Daemon X Machina: Titanic Scion - продолжение меха-экшена 2019 года от Marvelous First Studio. Несмотря на отсутствие новой информации, в пресс-релизе отмечается, что компания объявит платформы и дату выхода «позже».

Daemon X Machina уже доступна для Nintendo Switch и PC. Сюжет игры повествует об Аутэрах, которые управляют мехами, известными как Арсеналы, и сражаются с оружием Бессмертных или ИИ. Игроки могут настраивать свои Арсеналы, используя детали, полученные в одиночных миссиях, и даже участвовать в сетевом кооперативе.