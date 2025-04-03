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Daemon X Machina: Titanic Scion 05.09.2025
Экшен, Шутер, От третьего лица
5.8 4 оценки

Меха-экшен Daemon X Machina: Titanic Scion выйдет 5 сентября - подробности и первый трейлер

butcher69 butcher69

Компания Marvelous анонсировала дату выхода долгожданного продолжения меха-экшена Daemon X Machina: Titanic Scion — игра выйдет 5 сентября для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2. Игра продолжает историю, начатую в Daemon X Machina 2019 года, и будет включать новые механики и элементы геймплея.

Сюжет игры пока держится в секрете, но известно, что игроки присоединятся к Reclaimers, чтобы бороться с угрозой, называемой Аксиома. Как и в первой части, геймплей сосредоточен на сражениях с врагами в гигантских мехах под названием Арсеналы, которые можно кастомизировать. В процессе игры игроки смогут собирать оружие и части уничтоженных врагов, чтобы улучшить свои Арсеналы и подготовиться к сражениям с огромными боссами.

Особенностью Titanic Scion станет возможность открытого исследования мира, а также поддержка многопользовательского режима для совместных боёв. Игра будет доступна как в цифровом, так и в физическом формате по цене $69,99, а для ценителей контента доступны специальные издания: цифровое делюкс-издание за $89,99 и суперцифровое за $99,99 с артбуком и саундтреком.

Коллекционеры смогут приобрести Limited Edition за $99,99, которая включает уникальные аксессуары, такие как CD с музыкой, полетные жетоны и артбук.

Следите за новыми подробностями в ближайшие месяцы.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Max Rolens

Скажу честно... выглядит круто...

1
Жизнь Онлайн PRO

АААААААААААААААААААААААААААААААААА как же круто) в великое время живем

1
RPG fan of games

Выглядит не дурно. Я думал будет опять игра в духе armored core, но теперь видно, что вдохновлялись anthem. Чтож, ждём.

0