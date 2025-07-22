Мехи, технологии и человек: авторы Daemon X Machina: Titanic Scion выпустили документалку о процессе разработки

Издатель Marvelous и студия First Studio представили документальный фильм о создании Daemon X Machina: Titanic Scion, приуроченный к скорому релизу игры. Над видео работала команда Archipel, известная своими глубокими материалами о японской игровой индустрии.

Главным рассказчиком выступил Кеничиро Цукуда — продюсер и один из ключевых авторов проекта. Он поделился воспоминаниями о своём пути в индустрии и первых проектах с участием мехов, а также рассказал, как эти ранние опыты повлияли на создание оригинальной Daemon X Machina и её продолжения.

Цукуда подчеркнул, что Titanic Scion исследует тонкую грань между человечеством и технологиями. Команда стремится не просто создать эффектные сражения мехов, но и задать философские вопросы о взаимодействии человека с машинами — как в сюжете, так и в геймплее.

Документальный фильм также показывает закулисье разработки: от дизайна боевых роботов до внедрения современных инструментов, улучшающих графику, анимацию и механику.

Daemon X Machina: Titanic Scion выйдет 5 сентября на PS5, Xbox Series, Switch 2 и PC (Steam) по всему миру.