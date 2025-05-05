Новый трейлер Daemon X Machina: Titanic Scion раскрывает боевую систему и типы оружия

В преддверии релиза Daemon X Machina: Titanic Scion разработчики представили новый трейлер, посвящённый боевой механике игры. В нём подробно рассказывается о типах вооружения, внешности врагов и зрелищных приёмах с захватом.

Игроки управляют новым Арсеналом — мощным боевым мехом, в который можно установить до шести типов оружия. В арсенале доступны мечи, базуки, рельсовые пушки, винтовки средней дальности, ракетные установки и даже энергетические луки. Также предусмотрено вспомогательное снаряжение, например, модули, создающие повреждающие поля.

Один из ключевых аспектов геймплея — анализ внешности врагов. Противники бывают с твёрдым или мягким корпусом: первые уязвимы к лазерам, вторые — к физическому урону. После того как враг сбит с ног, его можно швырнуть в других, сорвать броню или вырвать часть тела босса и использовать как импровизированное оружие.

Daemon X Machina: Titanic Scion выходит 5 сентября на Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2. Цена — 69,99 $.