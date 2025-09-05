Состоялся релиз меха-экшена Daemon X Machina: Titanic Scion - PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз долгожданного продолжения меха-экшена Daemon X Machina: Titanic Scion от компании Marvelous. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Игра продолжает историю, начатую в Daemon X Machina, и добавляет новые механики и элементы геймплея. Игроки присоединятся к Reclaimers, чтобы сразиться с угрозой под названием Аксиома. Игровой процесс, как и в первой части, сосредоточен на боях с врагами в гигантских мехах - Арсеналах, которые можно кастомизировать.

Игра доступна на PC, Xbox Series X/S, PS5 и Nintendo Switch 2.