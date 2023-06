Разработчик бесплатного хоррора Dagon: by H. P. Lovecraft похвастался миллионом сыгравших ©

Dagon: by H. P. Lovecraft вышла 1.5 года назад. Это приключение в жанре point-and-click от студии Bit Golem. Игра была доступна бесплатно и получила очень теплый прием от игроков.



Сейчас в общей сложности насчитывается более 9500 отзывов в Steam, из которых 95% положительных, что говорит о большом интересе к атмосферному хоррору. Количество игроков, которое мы можем увидеть в базе данных Steam, не отражает этого, но создатель Dagon, Хуберт Мроз, похвастался, что на платформе Valve в игру сыграли более миллиона пользователей.

Еще 200 000 игроков сыграло в игру в GOG. Таким образом, общее число людей превысило 1,2 миллиона. Конечно, здесь сыграла важную роль ее бесплатность, но "крайне положительные" отзывы в Steam говорят сами за себя - это просто хорошая игра.



Стоит отметить, что разработчик уже выпустил два платных DLC для Dagon:



The Eldritch Box (200 руб) - представляющее собой набор цифровых бонусов;

The Little Glass Bottle (165 руб) - сюжетная линия, позволяющая познакомиться с творчеством 7-летнего Г.П. Лавкрафта.

На подходе еще три DLC - The Railway Horror, Dr. Emmerson's Nocturnes (для поддержки VR-очков) и The Saragossa Manuscript.