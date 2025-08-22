ЧАТ ИГРЫ
DAIMON BLADES 03.09.2025
Слэшер, От первого лица, Фэнтези, Кооператив, Подземелья
Представлен дебютный трейлер Daimon Blades - демонический слэшер от первого лица во вселенной E.Y.E: Divine Cybermancy

Streumon Studio представила Daimon Blades – демонический слэшер от первого лица, действие которого разворачивается во вселенной E.Y.E: Divine Cybermancy. Игра выйдет в раннем доступе Steam 3 сентября, предлагая сражения как в одиночном режиме, так и в кооперативе до четырёх игроков.

Игроки станут членами Секреты – тайного культа воинов-монахов, которые сдерживают вторжения демонических порождений первобытного хаоса. Им предстоит вести бой с выжженными легионами в искажённых измерениях древнего мира.

Daimon Blades сочетает элементы RPG с динамичными боями на холодном оружии. Чтобы выжить, игрокам нужно собирать добычу, создавать экипировку и развивать своих демоноборцев в настоящих палачей. Враги – постоянно мутирующие Даймоны, каждый с уникальной тактикой и способностями.

Арсенал включает огнемётные мечи, окровавленные топоры и молоты, превращающие кости в пыль. Саундтрек усиливает атмосферу безжалостной резни в мрачных мирах.

Streumon Studio прославилась после E.Y.E: Divine Cybermancy, а позже работала над Space Hulk: Deathwing и Necromunda: Hired Gun. С Daimon Blades студия возвращается к независимым корням, полностью контролируя разработку и издательство.

Игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.

Gridon

симулятор эпилептического припадка в коричнево красном фильтре с геймплеем уровня закликивания мобов в ммо из 2005. Надеюсь, если достаточно быстро трясти камерой, то никто и не заметит, что это уже тысячная одинаковая инди поделка.

2
Кей Овальд

Нет, спасибо, мне хватило E.Y.E, что бы не понимать что я делаю и что вообще происходит.

Рикочико

Так все плохо было? Вроде успешный проект сделанный на коленке, на Source.

InkubatorKlef

классная игра

Kalaka Whitewing

Чё там не понимать?

Пользователь ВКонтакте

К вахе ребят больше не хотят привлекать? // Михаил Чернышев