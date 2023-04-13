Для Dakar Desert Rally вышел новый DLC Classics Vehicle Pack #1, в котором представлены Porsche 959 и Tatra 815 ©

Последнее обновление для Dakar Desert Rally, крупнейшей раллийной игры с открытым миром от Saber Interactive, сегодня представляет легендарные классические автомобили с ралли Париж-Дакар в новом DLC «Classics Vehicle Pack #1», доступный для бесплатной загрузки на всех платформах для владельцев сезонного абонемента Dakar Desert Rally. Его также можно приобрести отдельно за 9,99 долларов США.

Гоняйте по пустыне как на полноприводном Porsche 959, так и на мощном шестиколесном грузовике Tatra 815. Сегодня также отмечается выпуск патча 1.9, который добавляет общее повышение производительности игры, а также новую поддержку озвучивания для различных языков. Вы можете прочитать полный список примечаний к патчу на веб-сайте Sabre.

Ралли по пустыне Дакар передает подлинный масштаб и волнение одного из самых сложных внедорожных соревнований в мире на более чем 20 000 квадратных километров разнообразной местности с динамичной погодой. Выберите одну из самых известных гоночных команд или создайте свою собственную и заполните свой гараж длинной линейкой автомобилей, мотоциклов, грузовиков, квадроциклов и внедорожников от ведущих мировых производителей. Проложите свой путь к победе в различных игровых режимах, включая режим «Спорт» в аркадном стиле для быстрой игры, режимы «Профессионал» и «Симулятор» для настоящих гонок, а также сетевой многопользовательский режим для четырех игроков для конечная конкурентная задача.

Dakar Desert Rally доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store.