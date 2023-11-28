Для игры Dakar Desert Rally вышло сразу три набора новых автомобилей

После долгого ожидания разработчики выпустили крупное обновление для своей игры - 2.0, которое добавит: редактор дорожной карты, режим повторов и фоторежим, а также сразу три набора новых автомобилей, два платных и одно бесплатное, начнём с Classics Vehicle Pack #2 - классика пустынных гонок уже доступна в Dakar Desert Rally! Отправьтесь в путешествие по бездорожью на винтажных легендах 1982 и 1985 годов:
Машина:
- Lada 1600 4x4
Байк:
- Honda NXR 750 NT5A (1985)
Hybrid Vehicle Pack - ралли «Дакар» стремится быть частью энергетической инициативы по защите окружающей среды. Это проявляется в двух основных направлениях: преобразовании двигателей машин и грузовиков, участвующих в гонках, и использовании возобновляемых источников энергии для инновационного бивуака, который станет будущим «Дакара».
Машина:
- GCK Motorsport
Грузовики:
- Hino 600 Hybrid
- Riwald Renault C460
Бесплатное дополнение SnowRunner Cars Pack - преодолейте любые сложности бездорожья в открытом мире или соревновательном режиме благодаря пятерке самых мощных машин из SnowRunner: Встречайте знаменитые авто из SnowRunner, которым нипочем даже самые суровые условия:
Машины из игры SnowRunner:
- TUZ 166
- DON 71
- KHAN 39
- KHAN 317
- KHAN L04F
Также на карте появятся новые испытания SnowRunner:
- Спортивный игровой режим (6 этапов)
- Профессиональный режим (3 этапа)