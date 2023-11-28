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Dakar Desert Rally 04.10.2022
5.9 84 оценки

Для игры Dakar Desert Rally вышло сразу три набора новых автомобилей

Pavel Rally
Новости

После долгого ожидания разработчики выпустили крупное обновление для своей игры - 2.0, которое добавит: редактор дорожной карты, режим повторов и фоторежим, а также сразу три набора новых автомобилей, два платных и одно бесплатное, начнём с Classics Vehicle Pack #2 - классика пустынных гонок уже доступна в Dakar Desert Rally! Отправьтесь в путешествие по бездорожью на винтажных легендах 1982 и 1985 годов:

Машина:

  • Lada 1600 4x4

Байк:

  • Honda NXR 750 NT5A (1985)

Hybrid Vehicle Pack - ралли «Дакар» стремится быть частью энергетической инициативы по защите окружающей среды. Это проявляется в двух основных направлениях: преобразовании двигателей машин и грузовиков, участвующих в гонках, и использовании возобновляемых источников энергии для инновационного бивуака, который станет будущим «Дакара».

Машина:

  • GCK Motorsport

Грузовики:

  • Hino 600 Hybrid
  • Riwald Renault C460

Бесплатное дополнение SnowRunner Cars Pack - преодолейте любые сложности бездорожья в открытом мире или соревновательном режиме благодаря пятерке самых мощных машин из SnowRunner: Встречайте знаменитые авто из SnowRunner, которым нипочем даже самые суровые условия:

Машины из игры SnowRunner:

  • TUZ 166
  • DON 71
  • KHAN 39
  • KHAN 317
  • KHAN L04F

Также на карте появятся новые испытания SnowRunner:

  • Спортивный игровой режим (6 этапов)
  • Профессиональный режим (3 этапа)
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