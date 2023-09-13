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Dakar Desert Rally 04.10.2022
5.7 76 оценок

Назван примерный ориентир выхода нового дополнения для игры Dakar Desert Rally

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Pavel Rally
Новости

Разработчики внедорожных гонок поделились информацией в иностранных социальных сетях: «Внимание пилоты! Наша команда усердно работает над тем, чтобы представить следующее крупное обновление контента. У нас пока нет точной информации о дате выхода, но мы можем подтвердить, что ориентируемся на конец этого года. Мы поделимся дополнительной информацией по мере её поступления. Спасибо за ваше терпение и неиссякаемый энтузиазм по поводу игры Dakar Desert Rally.»

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