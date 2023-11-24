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Dakar Desert Rally 04.10.2022
5.8 80 оценок

В игре Dakar Desert Rally скоро появится внедорожник Lada Niva

Pavel Rally
Новости

Приближается выход большого дополнения для игры Dakar Desert Rally, разработчики начинают тизерить новую технику, на первом скриншоте изображён автомобиль похожий на всеми известную классическую Ладу Ниву, на втором скриншоте показан гибридный грузовик - Renault Trucks C 460 Hybrid Edition. Также разработчики решили сделать подарок всем игрокам за столь долгое ожидание нового дополнения и бесплатно раздают автомобиль - Audi RS Q e-tron. Ранее был выпущен трейлер посвящённый мотоциклам Hero.

12
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Az_Az

КАМАЗ и МАЗ надо ещё добавить!)

4
Pavel Rally

Они там есть, список автомобилей Dakar Desert Rally. https://www.igcd.net/game.php?id=1000015364

2
Роман2006Рус

Отлично,Нива есть и КАМАЗ есть. Радует нас авто нашего производства

4
Bam-Bam Bigiloy

Нашего производства, какой парадокс...

-2
KOCMOC42

Нашего производства? Нашего производства??????? Ты что курил? Россия или же СССР всегда воровало чужие разработки и выдавала их за свои

-1