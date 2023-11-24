В игре Dakar Desert Rally скоро появится внедорожник Lada Niva

Приближается выход большого дополнения для игры Dakar Desert Rally, разработчики начинают тизерить новую технику, на первом скриншоте изображён автомобиль похожий на всеми известную классическую Ладу Ниву, на втором скриншоте показан гибридный грузовик - Renault Trucks C 460 Hybrid Edition. Также разработчики решили сделать подарок всем игрокам за столь долгое ожидание нового дополнения и бесплатно раздают автомобиль - Audi RS Q e-tron. Ранее был выпущен трейлер посвящённый мотоциклам Hero.
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об игре
Dakar Desert Rally 04.10.2022
5.8 80 оценок
04.10.2022 PC
04.10.2022 PlayStation 4
04.10.2022 Xbox One
04.10.2022 PlayStation 5
04.10.2022 Xbox Series X
Разработчик: Saber Interactive
Издатель: Saber Interactive
5.8/10 Пользователи 80
60/100 Steam
69/100 Metacritic
4.3/5 Epicgames
3.1/5 Xbox
Масштабные и безумные гонки по пустыне. В Dakar Desert Rally есть более 30 этапов официального ралли «Дакар» 2020-го и 2021-го годов, а также лицензированные болиды, команды и пилоты. Вас ждёт большое количество лицензированных мотоциклов, автомобилей, грузовиков, квадроциклов и вездеходов от лучших мировых производителей.
Вы можете соревноваться с другими пилотами в напряжённых многопользовательских режимах или просто кататься по бескрайним пескам в одиночной игре. Как и положено в настоящем «Дакаре», вы можете брать своих соперников на буксир и помогать им в трудную минуту, чтобы получить дополнительные очки за ремонт. Кто знает — быть может, спасённый игрок не останется перед вами в долгу.
Минимальные требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 10
Процессор: Intel Core i5-2300 / AMD FX-6300
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ) / AMD Radeon RX 570 (4 ГБ)
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i5-2300 / AMD FX-6300
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ) / AMD Radeon RX 570 (4 ГБ)
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 12.0
Рекомендуемые требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 10
Процессор: Intel Core i7-4790k / AMD Ryzen 5 2600
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 ГБ) / AMD Radeon RX5700 (8 ГБ)
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i7-4790k / AMD Ryzen 5 2600
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 ГБ) / AMD Radeon RX5700 (8 ГБ)
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 12.0
КАМАЗ и МАЗ надо ещё добавить!)
Они там есть, список автомобилей Dakar Desert Rally. https://www.igcd.net/game.php?id=1000015364
Отлично,Нива есть и КАМАЗ есть. Радует нас авто нашего производства
Нашего производства, какой парадокс...
Нашего производства? Нашего производства??????? Ты что курил? Россия или же СССР всегда воровало чужие разработки и выдавала их за свои