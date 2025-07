Разработчики хоррора Damned 2 планируют выпустить его в раннем доступе Steam 7 августа

Прошло более 10 лет после создания жанра асимметричного хоррора, и теперь Damned 2 возвращается. Сиквел, разработанный студией 9Heads Game Studio на движке Unreal Engine 5 и изданный по всему миру компанией Nuntius Games, выйдет в раннем доступе 7 августа 2025 года в Steam.

Оригинальная Damned, выпущенная в 2014 году, была новаторской инди-игрой, которую многие считают первым настоящим асимметричным хоррором. Благодаря своему успеху она положила начало целому жанру игр, таких как Dead by Daylight и Friday the 13th: The Game. Несмотря на то, что игра была инди-разработкой, она стала популярной благодаря стримерам, и стала культовой среди поклонников многопользовательских хорроров.

Теперь, после многих лет разработки и экспериментов, Damned 2 стремится снова вывести жанр на новый уровень. Начиная с 3 по 7 июля будет проходить бесплатный публичный тест, доступный исключительно на ПК. Игроки могут присоединиться, нажав «Запросить доступ» на странице игры в Steam.

В завершающем игровом тесте появится новый монстр Блайт, два новых персонажа-выживших — Мать Люси и Мак, а также новая карта под названием «Пепельный склеп». Игроки также смогут воспользоваться обновлёнными функциями и изменениями в балансе. Стримеры уже готовятся продемонстрировать игру во время мероприятия.

В благодарность сообществу все участники получат эксклюзивный внутриигровой баннер. По своему статусу первопроходца в жанре Damned 2 способна напугать новое поколение игроков.

Damned 2 — асимметричная многопользовательская игра в жанре страшилки, в которой до четырех выживших должны объединить усилия, чтобы противостоять безжалостному монстру, которым управляет либо игрок, либо искусственный интеллект, собирая припасы и решая головоломки в попытке сбежать.

Позднее появятся консольные версии для PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Series S|X.