DAMON and BABY получила крупное обновление 2.0 - разработчики добавили испытания для ветеранов и реванши с боссами

Arc System Works выпустила обновление 2.0 для приключенческого экшена DAMON and BABY. Апдейт не только расширяет игровой контент, но и включает целый набор улучшений качества жизни, о которых давно просило сообщество.

Главным нововведением стал режим «Испытания сэра Бладэджа». Получив специальный «Том печатей», игроки смогут открыть серию сложных испытаний, рассчитанных на тех, кто уже освоил основные механики игры. Разработчики обещают как напряжённые боевые столкновения, так и платформенные секции с многочисленными препятствиями. Одно из испытаний также содержит гостевое появление персонажей из Of Mice and Sand.

Не менее важным дополнением стала функция повторного прохождения боссов. Теперь игроки смогут вновь сразиться с уже побеждёнными противниками без необходимости начинать новое прохождение. Вместе с этим в игру добавили новый костюм для Короля демонов Деймона.

Заметно расширился и список улучшений интерфейса и удобства. В безопасных зонах враги больше не смогут атаковать базы, рецепты блюд теперь доступны для просмотра прямо из инвентаря и магазинов, а после поражения появилась возможность быстро загрузиться с последнего сохранения. Кроме того, меню приготовления пищи больше не закрывается после каждого блюда, что упрощает создание запасов провизии.

Среди других изменений — появление значков побочных заданий на карте, новые настройки джойстиков, возможность повторно покупать потерянные амулеты и ранее найденное оружие, а также улучшения боевой системы и визуальных эффектов.

Обновление 2.0 выглядит как попытка сделать DAMON and BABY комфортнее для новых игроков и одновременно предложить дополнительный вызов тем, кто уже прошёл основную кампанию. Игра доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК через Steam.