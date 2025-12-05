Стреляй, исследуй, кастомизируй - дебютный трейлер DAMON and BABY от Arc System Works

Компания Arc System Works представила DAMON and BABY на шоу PC Gaming Show 2025: Most Wanted, показав свежий трейлер своей новой экшн-адвенчуры. Игра сочетает техничный twin-stick шутер с глубоким исследованием огромного мира, предлагая игрокам уникальный опыт чередования фаз исследования и боёв.

В DAMON and BABY игроки управляют демоническим королём Деймоном, исследуя разнообразные локации и побеждая врагов для очищения каждой области. На домашней базе можно усиливать героя, покупать новое оружие и готовиться к стратегическим боям с боссами, где важны не только навыки стрельбы, но и грамотное использование окружения.

Боевая система разнообразна: Деймон владеет как ближним оружием, так и дальними атаками из пулемётов и другого арсенала. По мере прохождения можно находить более мощное вооружение, развивать навыки и кастомизировать героя, включая смену одежды, подстраивая стиль под собственные предпочтения.

Отдельной особенностью является кооператив на двух игроков, где второй персонаж — собачий компаньон Деймона — помогает в бою и собирает предметы. Правда, режим доступен исключительно локально, оффлайн.

DAMON and BABY готовится к релизу в начале 2026 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК через Steam, обещая стать свежим взглядом на сочетание шутерного экшена и приключенческого исследования.