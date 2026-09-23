Dancing with Ghosts выйдет в раннем доступе 8 октября - уютная игра о горе, тайской культуре и дружбе с призраком

HumaNature Studios объявила дату выхода Dancing with Ghosts — необычного симулятора жизни, посвящённого переживанию утраты и поиску радости после трагедии. Игра отправится в ранний доступ Steam 8 октября по цене 14,99 доллара. Демо-версия уже доступна.

Главной героиней станет 15-летняя Май, потерявшая родителей в результате трагической аварии. Девушка возвращается в тайскую речную деревню, где выросла, и пытается заново построить свою жизнь. Там она знакомится с призраком по имени Пим, которая почти ничего не помнит о своей жизни среди людей, но быстро обнаруживает, что Май способна её видеть и слышать.

Вместе героини помогают жителям деревни и пытаются найти что-то хорошее даже в своих тяжёлых обстоятельствах. Игрокам предстоит выполнять повседневные поручения, зарабатывать карму для Пим и участвовать в различных мини-играх. Среди них — доставка грузов на лодке и скутере, а также приготовление тайских блюд.

Одной из необычных механик станет способность Пим временно вселяться в жителей деревни. Благодаря этому можно услышать их сокровенные мысли и собирать «Сердечные огни», необходимые для избавления людей от теневых духов. Май же сможет учиться танцевальным движениям у своей покойной матери и вести дневник с зарисовками, постепенно справляясь с собственными эмоциями.

Dancing with Ghosts во многом выросла из личного опыта создателя Грега Джонсона, известного по работе над ToeJam and Earl, Starflight и Doki-Doki Universe. После тяжёлых семейных трагедий разработчик нашёл поддержку в тайской культуре и традициях, которые стали одним из главных источников вдохновения для игры.

В проекте также звучит оригинальная музыка с участием Женевьевы Гоингс и регги-исполнителя Конкары. Dancing with Ghosts выйдет в раннем доступе 8 октябр