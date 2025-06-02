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Dandelion Void 2026 г.
Ролевая, Симулятор, Выживание, Ужасы, Инди, Строительство, Вид сверху, Открытый мир, Песочница, Постапокалипсис, Космос, Научная фантастика
1 1 оценка

Project Zomboid в мрачных глубинах космоса - представлен хоррор на выживание Dandelion Void

butcher69 butcher69

Dandelion Void — это новый сурвайвал-хоррор от бывшего моддера Project Zomboid, и он звучит как тревожный сон космонавта. Представьте: клаустрофобия, чувство безысходности, нехватка ресурсов — всё, что любили в Zomboid, но теперь в условиях дрейфующего по галактике космического корабля, населённого хищными растениями.

Сюжет переносит нас в альтернативный XX век. Земля давно потеряна, а вы — потомок первопроходцев, навечно запертый на борту гигантского корабля-колонии, где больницы, церкви и жилые модули теперь погребены под джунглями плотоядной флоры. Тут всё можно исследовать и взломать — но за каждой дверью может скрываться нечто ужасное.

Игрокам предстоит искать припасы, чинить скафандры, создавать оружие из хлама и искать безопасное место для выживания. Корабль стареет, свет и отопление работают через раз, и вы легко можете замёрзнуть насмерть. А «одуванчики» — разумные растения-хищники — лишь усугубляют ситуацию.

Дата выхода Dandelion Void пока неизвестна, но игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.

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