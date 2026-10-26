Авторы Danganronpa 2 2 снизили системные требования после критики игроков: теперь хватит 8 ГБ ОЗУ

Spike Chunsoft пересмотрела системные требования PC-версии Danganronpa 2×2 после негативной реакции игроков на первоначальные характеристики. Если раньше для рекомендуемых настроек указывались 32 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня RTX 4070, то теперь требования стали заметно скромнее и больше соответствуют визуальной новелле.

Для минимального запуска понадобятся процессор Intel Core i5-10500 или AMD Ryzen 5 2600X, 8 ГБ ОЗУ и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 либо AMD Radeon RX 5600 XT. Для более высоких настроек рекомендованы RTX 2060 или Radeon RX 6600, а для игры в 4K — RTX 3060 или RX 6600 XT. Заодно размер установки уменьшили с 40 до 30 ГБ.

Изначальные требования вызвали удивление у поклонников серии: рекомендуемая конфигурация включала Intel Core i7-14700 или Ryzen 7 7700, RTX 4070 или RX 7700 XT и 32 ГБ оперативной памяти. Такие характеристики выглядели неожиданно высокими для игры, основой которой служит текстовое повествование, а не масштабные графические сцены.

Продюсер Сёхэй Сакакибара ранее объяснил, что первоначальные спецификации рассчитывали на высокое качество изображения в разрешении 4K, и пообещал их пересмотреть. Он также заверил игроков, что версия для Nintendo Switch должным образом оптимизирована.

Релиз Danganronpa 2×2 запланирован на 14 января 2027 года. Игра выйдет на ПК, Nintendo Switch и Switch 2, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обновлённые требования выглядят гораздо доступнее, хотя окончательно оценить оптимизацию можно будет только после выхода.