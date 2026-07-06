Danganronpa 2x2 перенесли на 2027 год - ремастер получит альтернативную историю и заметно расширится

Компания Spike Chunsoft поделилась новыми подробностями о ремастере Danganronpa 2: Goodbye Despair, который выйдет под названием Danganronpa 2x2. Вместе с обновлённой графикой и переработанными элементами игры проект предложит полноценный альтернативный сюжетный режим, однако релиз теперь состоится только в начале 2027 года.

Главным нововведением станет режим Slayhem — самостоятельная версия истории, в которой одно ключевое событие полностью меняет ход повествования. Игроков ждут новые жертвы, другие преступники и иные сценарии расследований. По словам разработчиков, объём этого режима примерно на 20% превышает оригинальную кампанию, а доступен он будет сразу после запуска игры.

Кроме того, ремастер получит новые портреты персонажей и полностью переработанную карту мира. Вместо бокового скроллинга появится полноценная трёхмерная локация с возможностью быстрого перемещения, что должно сделать исследование острова гораздо удобнее.

Изначально Danganronpa 2x2 планировали выпустить в 2026 году, однако Spike Chunsoft решила отложить релиз. При этом разработчики пока не раскрывают, ждут ли игроков изменения в музыкальном сопровождении или саундтрек останется таким же, как в оригинальной игре.