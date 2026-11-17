Spike Chunsoft показала геймплей визуальной новеллы Danganronpa 2x2: обновлённую систему классных судов, режим Slayhem, новую сюжетную линию и переработанную оригинальную историю.

Ремейк сохраняет остров Джаббервок и знакомых героев Danganronpa 2: Goodbye Despair, но один инцидент запускает совсем другую цепочку событий. Изменятся жертвы, преступники и способы совершения убийств.

В ролике также демонстрируют обновлённую постановку и визуальную часть оригинального сценария, адаптированные для современных систем.

Danganronpa 2x2 выйдет на PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PlayStation 5.