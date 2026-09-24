Danganronpa 2x2 представила нового персонажа для режима Slayhem - Сакутаро Хигаси

Spike Chunsoft и Gemdrops представили нового персонажа Danganronpa 2×2 — Сакутаро Хигаси. Он появится в режиме Slayhem, который предлагает альтернативную версию событий Danganronpa 2: Goodbye Despair с совершенно новой сюжетной линией.

Хигаси — один из старшеклассников, оказавшихся втянутыми в «Классные суды» Slayhem. При этом разработчики пока намеренно не раскрывают его талант Ultimate. И японский актёр озвучивания Нацуки Ханаэ, и английский актёр Гриффин Бернс отдельно подчеркнули, что узнать способности персонажа игроки смогут только во время прохождения.

Для Ханаэ участие в Danganronpa 2×2 стало первым опытом работы над серией. Актёр рассказал, что ему особенно понравился процесс записи: во время работы он знакомился с преступлениями, хитростями и другими сюжетными деталями игры. Бернс также отметил, что рад дебютировать в серии в роли Хигаси.

Slayhem станет одним из двух вариантов прохождения Danganronpa 2×2. Режим Original пересказывает историю Danganronpa 2: Goodbye Despair, впервые вышедшей в 2012 году, но предлагает обновлённую графику и современную подачу. Slayhem, в свою очередь, использует знакомую основу, но полностью меняет развитие событий и добавляет новый сценарий.

Оба режима будут доступны с самого начала игры, поэтому игроки смогут сразу выбрать между обновлённой классической историей и альтернативным вариантом с новыми сюжетными событиями и персонажами.

Danganronpa 2×2 выйдет 14 января 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch и ПК через Steam и Epic Games Store.