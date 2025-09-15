Danganronpa возвращается: анонсирована обновлённая версия Danganronpa 2 2 для PC и консолей

Spike Chunsoft официально анонсировала новую игру в серии Danganronpa во время недавнего Nintendo Direct. Проект получил название Danganronpa 2×2 и станет обновлённой версией Danganronpa 2: Goodbye Despair. Релиз запланирован на 2026 год для PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Switch 2.

Наряду с улучшенной графикой и более отзывчивым игровым процессом, Danganronpa 2×2 предложит совершенно новый сценарий с уже знакомыми персонажами. Сюжет начнётся с инцидента, который приведёт к альтернативной цепочке событий, отличной от оригинальной игры. По словам разработчиков, новый сценарий будет содержать столько же контента, сколько и оригинал, что обещает глубокий и насыщенный игровой опыт.

Кроме того, Spike Chunsoft улучшила графику и производственные показатели оригинального сценария, а также внесла ряд изменений в игровые системы, детали которых пока не раскрыты. Однако основа Danganronpa остаётся прежней: напряжённая детективная история, школьные убийства с высокими ставками, расследование преступлений и допросы одноклассников.

Таким образом, Danganronpa 2×2 объединяет ностальгию по классике и свежие сюжетные линии, предоставляя фанатам сериала новый повод вернуться в мир мистических убийств и психологических загадок. Этот анонс подтверждает стремление Spike Chunsoft развивать франшизу и радовать как новых, так и давних поклонников серии.