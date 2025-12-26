По словам создателя, Danganronpa 2x2 это новая история со старыми героями, а не просто ремейк

Создатель Danganronpa Казутака Кодака развеял слухи: грядущая Danganronpa 2x2 не является ремейком Danganronpa 2: Goodbye Despair 2012 года. По его словам, проект предлагает совершенно новую историю с уже знакомыми персонажами, новым сценарием и окружением.

Хотя обе игры отправляют студентов на тропический остров Джаббервок и демонстрируют схожие визуальные элементы — включая милого, но коварного медведя Монокуму, заставляющего участников играть в смертельную игру — убийства и события в Danganronpa 2x2 будут отличаться. Кодака подчеркнул, что цель — дать фанатам возможность снова встретиться с любимыми персонажами в обновлённой версии, сохранив дух оригинала, но предложив свежий сюжет.

При этом разработка вызывает у Кодаки настоящую ностальгию. Возможность вновь работать с героями десятилетней давности и переносить их в новое окружение возвращает воспоминания и вдохновение, делая процесс создания необычной детективной визуальной новеллы по‑настоящему особенным. Danganronpa 2x2 обещает стать знакомой, но совершенно новой главой в серии.