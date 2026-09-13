RTX 4070 и 32 ГБ ОЗУ для визуальной новеллы? Danganronpa 2x2 удивила неожиданно высокими требованиями

Spike Chunsoft опубликовала официальные системные требования Danganronpa 2×2, и рекомендуемая конфигурация для ПК оказалась довольно серьёзной. Для комфортной игры разработчики указывают NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7700 XT, 32 ГБ оперативной памяти и процессор Intel Core i7-14700 либо AMD Ryzen 7 7700.

При этом минимальные требования значительно ниже: Intel Core i5-14400 или AMD Ryzen 5 4500, 8 ГБ ОЗУ и видеокарта GeForce RTX 2060 либо Radeon RX 6600. В обоих случаях потребуется Windows 11, DirectX 12 и 40 ГБ свободного места.

Столь высокая рекомендуемая конфигурация особенно выделяется с учётом жанра игры. Сама Spike Chunsoft относит Danganronpa 2×2 к визуальным новеллам и приключениям, а основной игровой процесс по-прежнему строится вокруг расследований, диалогов и классных судов. Однако полностью двумерной игру назвать нельзя: разработчики переработали карту мира в полноценную 3D-локацию с видом сверху, а исследование отдельных областей также происходит в трёхмерном пространстве от первого лица.

На официальном сайте также уточняется, что рекомендуемые характеристики ПК рассчитаны на работу игры при 60 FPS. ПК-версия поддерживает разрешения от 1280×720 до 3840×2160, включая 4K. При этом на PlayStation 5 и Xbox Series X игра также заявлена в 4K при 60 FPS, тогда как версии для Nintendo Switch и Switch 2 работают при 30–60 FPS в зависимости от сцены.

Danganronpa 2×2 представляет собой не только обновлённую версию Danganronpa 2: Goodbye Despair 2012 года. Помимо переработанного оригинального сценария с обновлённой графикой и постановкой, игра включает совершенно новую сюжетную линию «Кёки-мод», в которой меняются жертвы, убийцы и сами преступления. По данным разработчиков, объём нового сценария сопоставим с оригинальным и примерно на 20% превосходит его.

Оригинальная Danganronpa 2: Goodbye Despair впервые вышла на PSP 26 июля 2012 года. Новая Danganronpa 2×2 поступит в продажу 14 января 2027 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2.