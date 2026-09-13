RTX 4070 и 32 ГБ ОЗУ: появились системные требования визуальной новеллы Danganronpa 2x2

Spike Chunsoft опубликовала системные требования PC-версии визуальной новеллы Danganronpa 2x2, релиз которой состоится 14 января 2027 года на PC и актуальных консолях.

Разработчики рекомендуют запускать игру на PC с Windows 11, процессором Intel Core i7-14700 или AMD Ryzen 7 7700, 32 ГБ ОЗУ, а также видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7700 XT. В минимальных системных требованиях авторы указали процессоры Intel Core i5-14400 и AMD Ryzen 5 4500, 8 ГБ ОЗУ, а также видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 и AMD Radeon RX 6600.

Danganronpa 2×2 станет переосмыслением детективной визуальной новеллы Danganronpa 2: Goodbye Despair. Игра разрабатывается студиями Gemdrops и Too Kyo Games под руководством создателя франшизы Кадзутаки Кодаки (Kazutaka Kodaka), а издателем выступает компания Spike Chunsoft. Проект создается для PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch и Switch 2.