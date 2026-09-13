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Danganronpa 2: Goodbye Despair 02.09.2014
Адвенчура, Аниме
6.9 37 оценок

RTX 4070 и 32 ГБ ОЗУ: появились системные требования визуальной новеллы Danganronpa 2x2

Лев Левин Лев Левин

Spike Chunsoft опубликовала системные требования PC-версии визуальной новеллы Danganronpa 2x2, релиз которой состоится 14 января 2027 года на PC и актуальных консолях.

Разработчики рекомендуют запускать игру на PC с Windows 11, процессором Intel Core i7-14700 или AMD Ryzen 7 7700, 32 ГБ ОЗУ, а также видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7700 XT. В минимальных системных требованиях авторы указали процессоры Intel Core i5-14400 и AMD Ryzen 5 4500, 8 ГБ ОЗУ, а также видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 и AMD Radeon RX 6600.

Danganronpa 2×2 станет переосмыслением детективной визуальной новеллы Danganronpa 2: Goodbye Despair. Игра разрабатывается студиями Gemdrops и Too Kyo Games под руководством создателя франшизы Кадзутаки Кодаки (Kazutaka Kodaka), а издателем выступает компания Spike Chunsoft. Проект создается для PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch и Switch 2.

ПК 3
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Комментарии:  10
Ваш комментарий
agula98

А в чем удивление? Кроме девственников в это никто играть не будет все равно поэтому спокойно можно было писать в требованиях хоть 5090

22
Gameslinger

они там с дерева упали ? Сейчас от балды уже системки лепят, скоро для нарисованных в пеинте будут самые топ системки пихать

8
UnabridgedSabretooth

Название прикольное. Звучит прикольно.

3
kotasha

Требования написаны от балды лол тот же 14400 на колени ставит райзен 4500, ещё смешно видеть о 8 ГБ оперативной память, кароч хрень игра с тупыми вымышленными требованиями, так графона в игре нет смех да и только, будто игру делали тупым ии слопам.

3
Raphtallia

Хаха, серьезно? На максималках в игре включится ИИ и будет генерировать ответы? Потому что больше, я не знаю как объяснить скачек в требованиях от 8 до 32гб рам. XD

1
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