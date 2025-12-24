Danganronpa пробила отметку в 10 миллионов проданных копий: культовая серия продолжает привлекать игроков

Spike Chunsoft объявила о важном достижении: суммарные поставки и цифровые продажи серии Danganronpa по всему миру превысили 10 миллионов копий. Для нишевой японской франшизы с мрачной тематикой и нестандартным геймплеем это по-настоящему впечатляющий результат.

Серия включает несколько ключевых проектов. Оригинальная Danganronpa: Trigger Happy Havoc и её продолжение Danganronpa 2: Goodbye Despair выходили на широком спектре платформ — от PSP и PS Vita до PC, PlayStation, Switch и Xbox. Экспериментальная Ultra Despair Girls расширила вселенную экшен-спин-оффом, а Danganronpa V3: Killing Harmony стала крупным сюжетным этапом для всей франшизы. Позже серия получила и более лёгкий формат в виде Danganronpa S: Ultimate Summer Camp.

В 2026 году франшиза получит новое развитие с выходом Danganronpa 2×2 на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch и PC. Проект предложит полностью новый сценарий, а также переработанную версию истории Danganronpa 2: Goodbye Despair, что делает игру интересной как для новичков, так и для давних фанатов.

Danganronpa стартовала в 2010 году на PSP и со временем превратилась в международный феномен. Смесь детективных расследований, социального симулятора и психологического триллера помогла серии выделиться на фоне других визуальных новелл. Рост популярности на PC и современных консолях, а также активное фанатское сообщество доказали: даже необычные японские проекты способны добиться глобального успеха.