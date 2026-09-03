Культовый слэшер Dante's Inferno получил нативный ПК-порт на базе технологии статической рекомпиляции

Энтузиаст под псевдонимом florinp93 представил рабочий проект под названием hells-gate-recomp, представляющий собой нативный порт слэшера Dante's Inferno для персональных компьютеров. В отличие от привычных эмуляторов вроде RPCS3 или Xenia, фанатская сборка основана на технологии статической рекомпиляции с помощью набора инструментов ReXGlue. Исходный исполняемый файл XEX архитектуры PowerPC с консоли Xbox 360 переводится напрямую в переносимый код на языке C++, который запускается на операционных системах Windows и Linux через графические интерфейсы Direct3D 12 и Vulkan без использования эмуляции или динамической компиляции в реальном времени.

Для упрощения установки автор подготовил автономный инсталлятор размером 52.8 МБ, способный самостоятельно развернуть все компоненты. Поскольку проект не распространяет защищенные авторским правом материалы компании Electronic Arts, пользователям необходимо предоставить собственный легальный образ оригинального диска для Xbox 360 в формате ISO любого региона. Программа сама распаковывает данные, накладывает необходимые патчи и генерирует исполняемый файл, избавляя игроков от необходимости вручную собирать проект через консоль разработчика.

Свежая версия под номером 0.3.2-alpha получила полноценное графическое меню настроек с поддержкой масштабирования разрешения. Игроки могут переключаться между оригинальным разрешением 720p, двукратным масштабированием 1440p и трехкратным рендерингом в разрешении 4K, при этом разработчику удалось устранить сбои, ранее возникавшие при обработке двухмерных оберток текстур. Кадровую частоту при этом ограничили жестким значением 60 кадров в секунду. Автор удалил из лаунчера опции 120 кадров и снятия лимита, так как внутренняя физика игры жестко привязана к данной отметке, и включил принудительную вертикальную синхронизацию для плавной подачи кадров.

Помимо разрешения, в последних обновлениях устранили неприятные визуальные дефекты с невидимыми моделями персонажей путем восстановления пути рендеринга ROV для полупрозрачных поверхностей. В лаунчер также добавили оверлей со счетчиком частоты кадров и графиком времени кадра, который вызывается по нажатию клавиши F1 прямо во время битвы с демонами. Разработчик также принудительно отключил агрессивную запись логов по умолчанию, поскольку постоянная фоновая фиксация системных событий раздувала размер файлов на накопителе и приводила к резким просадкам производительности.

Любопытной деталью разработки стало официальное раскрытие информации об использовании искусственного интеллекта. Создатель порта открыто указал в репозитории, что задействовал нейросетевого помощника Devin AI для ускорения рутинных процессов. Системы искусственного интеллекта привлекались к генерации первоначальных черновиков документации, анализу программных интерфейсов и оформлению коммитов в репозитории GitHub. Тем не менее автор подчеркнул, что ключевые архитектурные решения, адаптация сложного кода и исправление специфических багов рендеринга выполнялись исключительно вручную.

Релиз оригинальной Dante's Inferno от закрытой студии Visceral Games состоялся еще в 2010 году на консолях PlayStation 3, Xbox 360 и PlayStation Portable. Несмотря на многочисленные просьбы сообщества на протяжении 16 лет, издатель Electronic Arts полностью проигнорировал выпуск официальной версии для ПК и не проявил интереса к возрождению мрачного слэшера. Созданный фанатами порт стал первой полноценной возможностью запустить проект на современных компьютерах с повышенной четкостью графики без аппаратных ограничений традиционных эмуляторов.