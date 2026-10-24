Нативный ПК-порт Dante's Inferno теперь полностью проходим и поддерживает до 240 FPS - вышла Hell's Gate 0.8.4

Фанатский нативный ПК-порт Dante’s Inferno на основе статической рекомпиляции продолжает активно развиваться. Проект Hell’s Gate, о котором впервые стало известно ещё несколько месяцев назад, теперь заявлен разработчиком как полностью проходимый от начала до конца и поддерживает частоту кадров вплоть до 240 FPS.

Hell’s Gate создаётся с использованием ReXGlue. Исполняемый PowerPC-код оригинальной версии Dante’s Inferno для Xbox 360 заранее переводится в переносимый C++, после чего компилируется в нативную программу для ПК. Эмулятор или JIT-компиляция во время работы игры не используются.

Проект также получил собственный графический рендерер. Вместо эмуляции графического процессора Xbox 360 оригинальный слой Direct3D заменяется собственной реализацией на базе DiligentCore с использованием Vulkan. Благодаря этому игра может работать в произвольном разрешении и с различными форматами изображения.

Сейчас разработчик заявляет полноценную проходимость Dante’s Inferno от начала до конца, включая систему сохранений. Поддерживаются DLC, мышь и клавиатура, контроллеры Xbox и PlayStation, форматы 16:10, 21:9 и 32:9, SMAA, анизотропная фильтрация и тени повышенного разрешения.

Отдельно реализована работа при 60, 120, 180 и 240 FPS. Меню и мини-игры при этом должны сохранять корректную скорость. Однако частота выше 60 FPS всё ещё отмечена разработчиком как экспериментальная: игровая логика в таком режиме может работать быстрее оригинала, из-за чего отдельные сражения способны вести себя некорректно. При возникновении проблем автор рекомендует возвращаться к 60 FPS.

Также появилась портативная версия, которой не требуются установщик и права администратора. Достаточно распаковать архив, запустить лаунчер и указать собственный ISO-образ Dante’s Inferno для Xbox 360. Сохранения и настройки при желании можно хранить непосредственно в папке с игрой.

Версия 0.8.4 исправляет проблемы с комбинациями клавиш при использовании Shift, аварийное завершение при блокировке папки Documents средствами Windows, низкую частоту кадров и прерывания звука на некоторых системах. Кроме того, был исправлен рендеринг Люцифера в кат-сценах.

Для работы Hell’s Gate необходима Windows 10 или Windows 11, видеокарта с поддержкой Vulkan 1.3 и собственный образ версии Dante’s Inferno для Xbox 360.