Создатели The Invincible представили свой следующий проект - анти-боевую RPG Dante's Ring

На церемонии Golden Joystick Awards 2023, где Black Myth: Wukong завоевал титул «Игры года», польская студия Starward Industries анонсировала свой новый проект — Dante's Ring. В отличие от научно-фантастического дебюта The Invincible, новая RPG предлагает оригинальный сюжет и уникальный подход к геймплею.
Dante's Ring — это анти-боевой экшен-RPG, где игрокам предстоит бороться не с врагами, а с окружающей средой. Действие разворачивается на вулканическом острове, полном опасностей и загадок.
Ключевые особенности игры:
- Выживание: принимайте решения о спасении других, управляя ретро-оборудованием.
- Моральные выборы: взаимодействуйте с фракциями и влияйте на их судьбу.
- Исследование: изучайте остров, находите ресурсы и раскрывайте его тайны.
Дата релиза Dante's Ring пока не объявлена, но у игры уже есть страничка в Steam.
Я бы лучше в Dante`s Inferno на ПК сыграл.
ну там если только полуремастер как минимум делать. а так в фулхд в 60к\с через эмулятор даже мой вечный фуфыкс 8350 тянул.
Без насилия у человечков ничего не бывает 😁
Но посмотрим, а вдруг.
Глупости
даже геморрой
Любопытно. Поглядим шо будет.