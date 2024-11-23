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Dante's Ring 2025 г.
Адвенчура, Научная фантастика
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Создатели The Invincible представили свой следующий проект - анти-боевую RPG Dante's Ring

butcher69
Новости

На церемонии Golden Joystick Awards 2023, где Black Myth: Wukong завоевал титул «Игры года», польская студия Starward Industries анонсировала свой новый проект — Dante's Ring. В отличие от научно-фантастического дебюта The Invincible, новая RPG предлагает оригинальный сюжет и уникальный подход к геймплею.

Dante's Ring — это анти-боевой экшен-RPG, где игрокам предстоит бороться не с врагами, а с окружающей средой. Действие разворачивается на вулканическом острове, полном опасностей и загадок.

Ключевые особенности игры:

  • Выживание: принимайте решения о спасении других, управляя ретро-оборудованием.
  • Моральные выборы: взаимодействуйте с фракциями и влияйте на их судьбу.
  • Исследование: изучайте остров, находите ресурсы и раскрывайте его тайны.

Дата релиза Dante's Ring пока не объявлена, но у игры уже есть страничка в Steam.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
shurasick876

Я бы лучше в Dante`s Inferno на ПК сыграл.

1
OPen man

ну там если только полуремастер как минимум делать. а так в фулхд в 60к\с через эмулятор даже мой вечный фуфыкс 8350 тянул.

-1
saiditsme

Без насилия у человечков ничего не бывает 😁

Но посмотрим, а вдруг.

0
ПетроНепетро
Без насилия у человечков ничего не бывает..

Глупости

1
Stylusss

даже геморрой

0
Кей Овальд

Любопытно. Поглядим шо будет.

0