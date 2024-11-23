Создатели The Invincible представили свой следующий проект - анти-боевую RPG Dante's Ring

На церемонии Golden Joystick Awards 2023, где Black Myth: Wukong завоевал титул «Игры года», польская студия Starward Industries анонсировала свой новый проект — Dante's Ring. В отличие от научно-фантастического дебюта The Invincible, новая RPG предлагает оригинальный сюжет и уникальный подход к геймплею.

Dante's Ring — это анти-боевой экшен-RPG, где игрокам предстоит бороться не с врагами, а с окружающей средой. Действие разворачивается на вулканическом острове, полном опасностей и загадок.

Ключевые особенности игры:

Выживание: принимайте решения о спасении других, управляя ретро-оборудованием.

принимайте решения о спасении других, управляя ретро-оборудованием. Моральные выборы: взаимодействуйте с фракциями и влияйте на их судьбу.

взаимодействуйте с фракциями и влияйте на их судьбу. Исследование: изучайте остров, находите ресурсы и раскрывайте его тайны.

Дата релиза Dante's Ring пока не объявлена, но у игры уже есть страничка в Steam.