Авторы Dark and Darker объявили о коллабе с производителем кофе, мгновенно распродав тематические наборы ©

Спорная ситуация вокруг Dark and Darker продолжается. Однако команда Ironmace не намерена упускать возможность и заполняет тишину вокруг игры специальным сотрудничеством с Madrinas.

Madrinas - это производитель кофе и сопутствующих аксессуаров. Благодаря их сотрудничеству вы можете приобрести специальный набор в стиле Dark and Darker. Точнее могли, поскольку набор был практически мгновенно раскуплен - вероятно, из-за специальной деревянной кружки, входящей в комплект.

Вся эта ситуация явно разделила фанатов. Некоторые рады поддержать студию таким необычным способом и косвенно помочь ей в борьбе с Nexon. Другие просто обеспокоены тем, что Ironmace хочет таким образом выжать из проекта последнюю копейку и исчезнуть, потому что они знают, что находятся в проигрышной позиции.